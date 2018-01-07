迎戰南韓「新南方」 我加強整合「新南向」

2018-01-07

〔記者李欣芳／台北報導〕政府積極推動新南向政策，近來面臨南韓「新南方政策」的競爭，行政院經貿談判辦公室評估認為，兩國前進東協國家的目標一致，前進路徑則不同，南韓以國營及大型企業當前鋒，台灣則帶領中小企業前進，南韓的做法對我新南向政策造成衝擊，不過，台灣也有醫療、農業技術等優勢，只要自我努力，應可在南韓及中國的夾擊下突圍而出。

官員：台灣有醫療、農技優勢

資深官員昨指出，雖然中國早已宣布推動「一帶一路」，但迄今尚未在東南亞各國看到指標性的公共工程大案，其宣示的象徵意義大於實質，因應南韓新南方政策的競爭，政府的因應之道是加強新南向政策的全面整合，並強化執行力，未來將成立的行政院「新南向工作小組」為執行重心。

「新南方政策」是南韓總統文在寅在去年十一月所提出，計畫要將南韓與東協、印度的關係，提升至與美、日、中、俄相同水準。

資深官員指出，南韓希望與東南亞共建人人互助、心心相通的「人民共同體」、共保安全維持和平亞洲的「和平共同體」及經濟互惠利益共用的「繁榮共同體」，其中的「人人互助、心心相通」，與台灣新南向政策「以人為本」的經濟戰略相當接近，前進東協的目標、想法都一致，因此，新南方政策確實與新南向政策有競爭關係。

不過，官員表示，我們還是有自己的優勢，台灣除了農業與醫療技術水準高，可對東協國家輸出之外，東南亞多個台商組織的運作已趨成熟，這些台商組織可協助新南向政策的推動。

官員說，政府的新南向政策要全面整合，舉例來說，政府正推動的五大旗艦計畫與三大潛力領域，目前是一個月開一次會盯進度，未來將納入政院經貿辦的新南向工作小組裡討論執行進度，另外，新南向政策散見於各部會的業務，例如文化部推動影音產品的輸出與文化交流，相關的重要業務也可在新南向工作小組討論。

這位官員說，重要的是政府要把工作做好，發展出台灣新南向政策的特色，就不怕國際上的競爭。