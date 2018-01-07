宣示經濟海域主權 黃煌煇籲速設海洋部

2018-01-07

〔記者洪定宏／高雄報導〕行政院飛航安全調查委員會（簡稱飛安會）主委黃煌煇，昨天下午出席「前瞻海洋新興科技提升競爭力」論壇，呼籲政府儘速成立海洋部或海洋事務委員會，對外正式宣示經濟海域主權，並與鄰近國家進行官方協商，以實質保護海洋經濟資源。

中日菲將會主動與台協商

黃煌煇在論壇主講「台灣海洋科技產業建構與創新—以興達港的發展為例」，他開宗明義就強調，台灣除管轄的十二浬領海主權外，還有周圍兩百浬的經濟海域，約為台灣本島面積的七倍，政府儘速劃設，這樣中國、日本及菲律賓就會主動來協商。

黃煌煇是知名水利及海洋工程學者，曾任成功大學校長，他於二○一五年十二月接任飛安會主任委員至今。

高市海洋局與前瞻社昨天合辦「前瞻海洋新興科技提升競爭力」論壇，出席的學者紛紛提出建言。

台灣海洋大學副校長許泰文提醒，雖然台灣離岸風力市場已吸引歐美國際大軍前來叩關，預計可帶動近兩兆元的投資，但專業人才及船隻都不足，必須儘速強化。

業界籲積極培育海事人才

許泰文指出，離岸風電產業所需的水下文資調查、焊接技術、公共關係與談判、海事工程、風機運作維修、綠色金融、職業潛水及外語等人才都不足；專業船隻方面，包括海床鑽探自升平台船、浮式起重船、風電安裝船及人員運輸船等等也都不足。

國家實驗研究院海洋科技研究中心主任王兆璋強調，整個海洋工程產業已準備好要全力衝刺，但儘管學生有興趣投入，卻因家長不知產業前景，導致招生困難。

台灣海洋工程學會理事長邱永芳也提醒政府要積極培育海事專業人士，包括工作拖船、施工船的船長培訓及認證，都要儘速本土化，不能過於依賴外國。

邱永芳表示，新加坡曾向台灣學習港埠管理制度，現已進展到向其他國家輸出與投資，台灣有必要利用新南向政策，積極與外國合作開發海洋產業，台灣海洋工程學會已跟緬甸接觸，值得政府考慮。