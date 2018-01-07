南市長初選辯論 6參選人都喊：不受黑金威脅

2018-01-07

肯定賴清德當年不進議會

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選電視辯論會昨日舉行，陳亭妃、王定宇、黃偉哲、李俊毅、葉宜津、顏純左等六位參選人唇槍舌劍、火花四射。被問及是否會效法時任市長的行政院長賴清德「不進議會」對抗黑金的行為，每人都強調不受黑金威脅。

六人唇槍舌劍

彼此攻防激烈

昨天這場辯論會中，提問人、本報總編輯鄒景雯針對政治人物價值取捨，以二○一四年台南市議會議長賄選案為例，提到賴清德選擇在司法未釐清之前「不進議會」對抗黑金，各參選人如果面臨同樣情況會如何處理？

對此，立委葉宜津肯定賴擇善固執，拒進議會沒有錯，但是進議會接受人民監督是責任，所以會選擇忍耐進議會接受質詢。時任副市長的顏純左則強調，他和賴一起面對改革清明政治，同進退毫無畏懼，而且市政照常運作並無空轉。立委王定宇指出，他沒有資格評價賴個人的政治價值，但要提醒當時與賴合照競選看板的議員，若有跑票就不值得尊重。

立委陳亭妃表示，議長賄選案的確是民主史上最痛，她身為民進黨中常委，監督選舉過程，結果也如實反映黨中央，都有紀錄可查。李俊毅則支持賴清德拒進議會，他也會這麼做，並諷刺其他參選人沒有這魄力。黃偉哲指出，賴堅持民主政治核心價值，不接受任何勒索，而且就因賴的堅持才促使選罷法修法。

擘劃市政藍圖

爭取選民支持

除了回應提問之外，各個參選人也各自提出競選政見，擘劃市政藍圖，爭取選民支持。陳亭妃提到「鐵馬行」活動，以六天時間走訪三十七區，最後回到市政府，代表將人民的夢想與需求帶回市府解決，並提出行動政府，平衡南北資源，打造大台南願景。

王定宇端出台南三廊帶、小市府大公所等政見，利用有限的預算和時間解決問題。

黃偉哲強調效法律師湯德章的勇敢正義精神，為民主核心價值奮鬥，標榜「正派傳承」與「接棒賴清德」訴求，認真做好南北建設平衡。

李俊毅則指出，從初選以來只看到派系、花錢與造勢，很少看到政策，他已經在台南深耕三十年，以「十年磨一劍」來算，他已磨了三劍，準備把「這三劍」帶給市民。

葉宜津提利用四％市府總預算，提供六歲以下兒童每月三千元的育兒津貼，以及增設公立幼稚園和前往歐洲招商引進資金到台南。

顏純左則強調，他曾擔任副縣長與副市長，不僅是縣市合併的催生者、登革熱處理者，相較於其他參選人，更是擁有豐富的市政經驗及熟悉度，因此上任後能立刻延續賴清德的施政。