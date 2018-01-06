IDF協力廠商╱涉違證交法 張連生500萬交保

2018-01-06

〔記者陳慰慈／新北報導〕設計出全世界第一款直立式電腦機殼，名列世界名人錄的全特公司董事長張連生，積欠國防工業發展基金會三．六億元，涉嫌與兒子張永達共謀成立子公司，用六億元高價收購全特土地廠房，以清償債務，違反證交法非常規交易、特別背信等罪，新北地檢署昨凌晨訊後諭令張連生五百萬元、張永達一百萬元交保，父子也在銀行開門一小時後，火速繳清。

兒子張永達100萬交保

檢調接獲舉報，為自製ＩＤＦ經國號戰機，國防基金會與民間於一九八三年共同創立全特公司，全特陳姓前負責人以公司名義向國防基金會貸款三．六億元，二○○一年張連生接手經營，三年後就爆出財務危機，國防基金會拍賣張男個人資產償還兩億餘元債務，但本金加利息經十多年已變成七億元，還有四億餘元未還。

據悉，張連生看好全特前景，多次試圖與國防部協商還款條件未果；二○一三年，國防基金會聲請法拍市價一億餘元的全特，張擔心廠房遭拍賣後，先前的投資與借款都成空，於是與時任富驊公司董事長的兒子張永達合謀，聲稱全特是間會賺錢的公司，說服董事會成立子公司富驊航太，以六億元買下全特，不但能還清債務，還能從中套利千萬。

為此，富驊昨發出重大訊息指出，公司已於前年五月處分富驊航太股權，富驊航太已非其子公司，事件是前任董事會決策，董事張連生、張永達目前並未參與公司經營管理，對公司財務及業務並無影響。檢調將再清查張姓父子金流以釐清案情。