監委補提名人選 立院16日投票

2018-01-06

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會昨通過民進黨團提案，預定下週四起展開監委被提名人審查程序，預計在十六日行使同意權投票。總統府秘書長吳釗燮也率十一位被提名人拜會立法院長蘇嘉全與民進黨團。

吳釗燮率被提名人 拜會院長、民進黨團

二○一七年三月一日，蔡英文總統宣布十一位監委補提名人選，因立法院處理年金改革、前瞻特別預算引發朝野對立，難有處理監委人事案的適當時機，民進黨團因此決定趁此次臨時會處理監委人事案。

民進黨立委蔡易餘在昨早的談話會直指，現任監委都是前總統馬英九所提名，居然就年金改革、清查不當黨產，替國民黨聲請釋憲，儼然成為國民黨的附隨組織，當然要納入不同的聲音。

面對國民黨立委嗆聲，民進黨不是主張廢除監察院？蔡易餘反駁，若現任監委全部總辭，民進黨團也可以不處理監委人事案。

吳釗燮在確認立法院排定審查期程後，立即率同王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲等十一位被提名人拜會立法院。

蘇嘉全期許被提名人應中立、不要偏頗，協助真正受到冤屈的人民伸張正義，不能有政治色彩或涉入政治議題，徒然喪失監察院的中立性。吳釗燮表示，總統提名缺額的十一位監委，希望能讓監院運作更多元化、更成熟。

由於多位被提名人與民進黨團頗有淵源，拜會時受到熱烈歡迎。民進黨團總召柯建銘要求所有黨籍立委，十六日務必投票支持所有被提名人。