雷倩：辜嚴遭人誤導 以為不會被撤換

2018-01-06

「婦聯會是魚缸裡的金魚 帳目清楚」

〔記者吳柏緯／台北報導〕對於外界傳聞，辜嚴倬雲擔任婦聯會主委期間挪用資金支援家族投資，新任婦聯會主委雷倩昨天受訪表示，婦聯會是「在金魚缸裡的魚」被監督，所有的帳目都是清清楚楚的，完全沒有隱匿。她也說，之前辜嚴身邊的人不斷傳達錯誤訊息，讓她認為不會被撤換，辜嚴被撤換後滿腹委屈。

內政部、婦聯會、黨產會去年三方協商一度破局，前主委辜嚴倬雲遭撤換，並選出雷倩接任新任主委。雷倩昨天接受電台節目專訪時透露，政府撤換辜嚴的主委一職，令辜嚴感到心痛而且滿腹委屈。

雷倩說明，辜嚴身邊的人不斷傳達錯誤訊息，例如「沒有正當性」、「婦聯會不是附隨組織」等，讓辜嚴認為自己不會被撤換。她要質問，當時這些告訴辜嚴不會被撤換的人，如今如何面對辜嚴？

外界質疑婦聯會財產高達千億元，與婦聯會所捐出的金額在帳面上有出入，有隱匿黨產之嫌。雷倩澄清完全沒有隱匿黨產的情形，先前曾有報導指婦聯會的存款少了幾億元，她立刻就去內政部報告。她強調，由於政府只計算了台幣存款，並沒有算美金存款，因此才有數字上的出入，事實上「一毛錢也沒有少」，且目前所有帳戶被政府監管；若有隱匿，也會由組織負責承擔所有責任。

與內政部簽備忘錄 是辜嚴決定的

也有傳聞指出，辜嚴倬雲擔任主委期間挪用婦聯會資金支援家族投資，雷倩強調，婦聯會與內政部簽署行政和解內容中，將過去所有的帳目、每一筆錢的去向交代得一清二楚，內政部和黨產會都有詳細的資料。雷倩形容，婦聯會像是「一隻在金魚缸裡的魚」被監督。

雷倩也無奈地說，她接任主委一職後重啟協商，很多人罵婦聯會是「跪地求饒」，指她是投降派。雷倩強調，從去年七月開始的常委會都由辜嚴倬雲主持，當初就已決定要跟內政部簽署備忘錄，這些也都是辜嚴決定的，她是承接之前的會議結果執行，並非「奪權」。