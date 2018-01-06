劍潭活動中心 違法經營旅館、補習班

2018-01-06

白秀雄踢爆 籲北市府別再漠視

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團前理事長白秀雄踢爆，救國團劍潭青年活動中心的建築物使用類組為「宿舍安養類場所」，依法應做為安養或長照機構使用，救國團卻違法經營劍潭青年活動中心，甚至開設未立案的劍潭終身學習中心，政府不應再繼續縱容漠視；民進黨立委痛批，救國團青年活動中心幾乎與一般旅館沒兩樣，未來設立條件及公安檢查標準，應全部回歸旅館業管理。

建物為「宿舍安養類場所」

根據教育部「各縣市中國青年救國團建築物公共安全檢查類組及申報情形表」顯示，位於台北市士林區的劍潭青年活動中心，其建築物使用類組為「宿舍安養類場所」，有別於其他青年活動中心「旅館類場所」的使用類組。

民進黨立委吳玉琴指出，依據建築法規，H-1類組「宿舍安養類場所」的使用項目為護理之家、產後護理機構、老人福利長照機構、身心障礙福利，或者是做為民宿、宿舍或樓地板面積未達五百平方公尺的招待所。

吳玉琴質疑，劍潭青年活動中心非民宿、宿舍及招待所，光客房數量便高達二百六十五間，全部客滿可服務九百廿二人，規模堪比台北市大型的飯店旅館，而建築物用途顯然與使用類組不符，救國團竟拿來開青年活動中心。

白秀雄也認為，劍潭青年活動中心設立多年，台北市政府竟放任供老人福利及安養機構使用的場所，被救國團拿來開未立案的補習班以及經營青年活動中心，北市都發局不能再漠視不管。

民進黨立委賴瑞隆強調，教育部廢止毫無法源依據的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」後，救國團青年活動中心未來便回歸旅館業管理，不再享有任何特權，地方政府對於設在青年活動中心的「地下補習班」，也必須禁止對外招生授課。