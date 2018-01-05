廠商耍詐 險害陸軍卡車無胎可用

2018-01-05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍去年八月編列四千八百多萬元預算，在國內公開招標七千三百六十條中型戰術輪車輻射式輪胎，沒想到遭不肖廠商變造檢驗證書欺瞞，所幸驗收人員察覺，向經濟部標準檢驗局求證，確認廠商造假，立即解約，移送司法偵辦，同時向其他合格廠商緊急增購輪胎，才使中型戰術輪車得以正常運作。

二○一三年至二○一五年，陸軍編列一百七十九億餘元預算，採購四千七百餘輛中型戰術輪車等各式車輛。中型戰術輪車除可作為人員、裝備運輸用途，也可改裝為通信車、油管搶修車、飛彈運輸車。為便於後勤維保，陸軍也在去年編列四千八百多萬元採購輻射式輪胎，卻遭不肖廠商變造檢驗證書，差點使中型戰術輪車「無胎可用」。

陸軍後勤指揮部昨表示，該案依照「政府採購法」，循公開招標程序辦理採購，承包商卻在輪胎交貨驗收時，依約出具經濟部標準檢驗局核發的「商品驗證登錄證書」，驗收人員立即察覺有異，函請經濟部標準檢驗局確認，發現此文件為變造、偽冒後，將此案驗收判定「不合格」，辦理解約。

陸勤部表示，陸勤部依約求償，也函請檢調單位依法偵辦，維護單位權益。據悉，此案發生後，陸軍立即將原有需求量移到其他商源，改採既有開口式合約補足供貨，價差則由違約廠商負責吸收，並無損失。