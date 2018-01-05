涉違證交法 IDF協力商遭約談

2018-01-05

〔記者陳慰慈、涂鉅旻／綜合報導〕IDF經國號戰機零組件廠商全特技術工業股份有限公司積欠國防基金會三．六億元，為清償債務，董事長張連生與時任上櫃公司富驊企業董事長的兒子張永達共謀，富驊子公司以六億元高價收購全特土地廠房，被檢舉涉犯違反證交法非常規交易等罪，新北地檢署昨約談張姓父子到案，漏夜偵訊中。

張連生、張永達父子 漏夜偵訊中

軍方官員表示，全特公司已在二○一三年還清欠款，加上利息等共歸還四億四千九百八十餘萬元，目前已無欠債，該公司現階段仍為中科院合作廠商，案情有賴檢調釐清。

配合政府早期自製IDF經國號戰機政策，國防基金會與張連生於一九八三年共同出資創立全特公司，國防基金會並貸款三．六億元給全特運用，張連生是連帶保證人，需負擔八十％連帶清償責任，之後因我國向美國購得F-16戰機，經國號戰機訂單數量因此由二百五十架銳減為一百五十架，導致全特虧損，二○○四年更爆發財務危機。

債務經多年累積，利滾利變七億元，張連生陸續還了兩億餘元，仍積欠四億餘元，國防基金會聲請對全特進行強制執行，張連生憂心全特市價一億餘元，若依公開拍賣程序賣出，先前投下的資金與借款將無法回收，於是與兒子張永達合謀。

檢調獲報，二○一三年，張連生與時任電腦機殼廠富驊公司董事長的張永達共謀聯手，成立子公司富驊航太，用高於市價的六億元，買下全特的土地廠房，張連生不但得以清償剩餘四億元債務，還能拿回當初借款公司的兩億餘元，等於拿投資人的錢去補自己的錢坑。張姓父子兩人現已退出富驊公司及其子公司。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉文瀚昨指揮調查局北機站，搜索全特公司及張家父子住處等十處，並帶回父子等十六人以釐清案情。

全特公司鑽研項目包含航太、國防和核電能源等，合作廠商有中科院、三菱重工和STK等，製作產品包含飛彈、國防武器零件。