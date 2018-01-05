立院今開臨時會 朝野動員備戰

2018-01-05

議場內大門門鎖遭破壞 緊急修復

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今天上午將召開談話會，預計下午就召開臨時會，處理攸關「一例一休」修法的「勞基法部分條文修正草案」等六案，朝野皆發出甲級動員備戰；另昨早位於青島東路側的議場內大門門鎖遭破壞，立院得知後立即修復，並提升維安戒備。

立法院今將召開第九屆第四會期臨時會，民進黨團規劃開一次臨時會，今下午為第一次院會；八日起為第二次院會，直到本月卅一日；民進黨團規劃用八、九、十日三天的時間審查列為首案的「勞基法部分條文修正草案」。

民進黨團規劃，勞基法後擬依序處理監委同意權；攸關水利會改制的「農田水利會組織通則修正草案」；涉及稅改的「所得稅法部分條文修正草案」；今年度中央政府總預算案；最後為攸關世大運選手村轉型為社會住宅的「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」。

昨朝野協商議案順序 未獲共識

立法院長蘇嘉全昨就臨時會事宜召開朝野協商；國民黨團總召林德福表示，本會期本來就是預算會期，應把今年度中央政府總預算案排到第一順位，也認為空污法、集會遊行法修正草案應納入臨時會討論。

時代力量黨團認同應先處理總預算案，並希望納入空污法、礦業法修正草案；親民黨團主張，先審查總預算案，而空污問題，並非修法能夠解決，加碼要求行政院長賴清德針對空污問題做專案報告。

經約兩個小時黨團協商後，朝野各黨團對於要在臨時會討論的議題仍無共識；蘇嘉全裁示，協商無共識，今上午九時舉行全院委員會的談話會，處理召開臨時會相關事宜。

因應勞工團體可能的陳抗，立法院已架起鐵拒馬戒備。昨協商結束後，立院發現位於青島東路側的議場內大門門鎖遭破壞，立院秘書長林志嘉昨晚受訪表示，錄影監視設備沒拍到破壞門鎖者，但還是要追查，為此立院周邊戒備也提升。執政黨內懷疑是有心人士要放人進入立院占領議場，高度注意。