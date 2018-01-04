2018-01-04

記者蘇永耀／特稿

北檢前天召開記者會說明中生共諜周泓旭案最新進度，並提出中國國台辦的「分級獎金制度」為證。這也看出這個負責對台工作的機構，利誘仍為主要手段。事實上，或許因掌握大量資源，國台辦人員近年貪污傳聞未斷，也成中國中央整頓的對象。

經常有中國官場獨家消息的博訊新聞網，在二○一○年報導，國台辦用來收購台灣媒體的巨資三億美元，被原國台辦主任陳雲林妻子賴曉華和全國人大副委員長王兆國之子王新亮，透過香港的上市公司挪用並私分，報導並交代案情的許多細節，引發台港媒體關注及議論。

當時陳雲林已轉任海協會長，與台灣海基會對口兩岸協商，基於政治敏感，中國選擇低調以對。

習近平上台後打貪腐，在二○一五年中紀委巡視組特別赴中台辦調研「廉政工作」，中央巡視組也鼓勵外界舉報任何對台工作「問題」。外界當時即猜測，北京主要調查的對象很可能是陳雲林，他任國台辦主任超過十一年，其妻子賴曉華挪用對台工作經費，可能都將重啟調查。

而真正中箭落馬的國台辦前副主任龔清概，他在二○一三年以熟悉對台工作、並操流利閩南語而躍升為對台高官，但任職不到三年即因涉嫌嚴重違紀並立案調查。遭譏諷為「龔十億」的龔清概在該年就被開除黨籍及開除公職，去年四月並以受賄罪判處有期徒刑十五年。

另一位更熟悉對台工作的國台辦前副主任鄭立中，去年也因「嚴重違紀」遭撤銷全國政協委員資格，之後被拔除當時擔任的海協會副會長職務。

這次爆發周泓旭共諜案，北檢提供資料顯示與國台辦提供大量金錢有關，這些金錢如何流入？以及流向何人？還有待進一步追查，但從這幾年與貪腐形象脫離不了干係的國台辦看出，負責執行對台「利誘」的台辦人員，也反被「利誘」異化了。