國軍：現退役6官兵 證人身分助釐清案情

2018-01-04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕北檢偵辦新黨青年軍王炳忠等人疑捲入中國學生周泓旭共諜案，亦涉嫌和軍方人士搭起聯繫橋樑。國防部發言人陳中吉昨表示，經釐清，有四名現役、二名退役人員接受檢方調查，但皆以證人身分協助釐清案情，並無涉案。

現役有的只是去臉書按讚

對於這六名現、退役軍職人員階級等相關細節，陳中吉表示，由於該案進入司法程序，他無法逾越權限說明。陳中吉也說，現役四人有的透過網路，在涉案人的社群網站按「讚」，僅此而已，「到目前為止，沒有涉案。」

陳中吉表示，過去共諜案樣態包括「抓把柄、用美色、撒大錢」，或提供商機、協處債務、脅迫等手段，無所不用其極。國軍平日已將國家安全保防教育、共諜案樣態教育官兵，對即將退伍的官兵也再三提醒，也對官兵各種異常狀況、不明金錢來源，納入重點調查對象，並加強人員關懷、釐清交友情形，防範各種滲透手段。

對於軍中反外界滲透作為，民進黨立委王定宇表示，根據北檢所稱，周泓旭等人鎖定有軍方背景者交往，只要按「讚」就可獲得三千元，可見中國對台滲透「無所不用其極」，軍方內部單位應啟動調查，釐清官兵是否捲入此案。據悉，軍事安全總隊正持續追蹤此案，現階段仍認定六名現、退役軍人為「證人」。