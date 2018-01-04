共諜案 檢調查王炳忠等人金流

2018-01-04

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署昨偵結周泓旭共諜案，移請高等法院併案審理，但檢調的偵查腳步並未停歇；據悉，檢調鎖定王炳忠等人的金流展開追查，發現部分事實與周泓旭隨身硬碟中還原的檔案具有高度吻合，王等人被周吸收後，是否有交付其他機敏資料，抑或再去吸收關鍵部門人員，成為另案偵辦重點。

是否交付機敏資料 偵辦重點

去年三月，檢調搜索周泓旭住處，查扣其手機、iPad、隨身硬碟等電磁紀錄，還原出「星火Ｔ計劃」、「燎原企劃案」等十二個檔案，發現周涉利用王炳忠等人發展共諜組織既遂，去年十二月搜索王炳忠等人住處，並約談王等人作證。

侯漢廷電腦 有星火記事檔案

據悉，王炳忠等人應訊時，否認知悉「星火Ｔ計劃」等任何資訊，但檢調自新黨新思維中心主任侯漢廷被查扣的電腦中，發現有一份「星火小組心得記事」檔案，裡面所述與周泓旭的報告內容高度吻合。

檢調也查出，周泓旭在報告內提及，每月均會提供「星火秘密小組」成員各兩萬五千元的經費，而新黨宣傳部副主任林明正，也「碰巧」每月都會存入一筆兩萬五千元的現金進帳戶，時間長達一年。

另，王炳忠應訊時，曾提到未曾交付廿萬美金給父親，但經檢方隔離訊問，王父卻說兒子曾給他「一疊美金」，他不慎遺失「一些」，這部分與周泓旭報告中載明：「燎原新聞網目前由國台辦全額支持，截至二○一五年底，啟用資金實到廿萬美元，因王父保管不慎遺失兩萬…」內容吻合。

此外，周泓旭曾在報告中提及：「初期網站公司建設營運所需（含房屋購置頭期款）約四百萬元…」，與王購屋、創立「燎原新聞網」的時間點相近；對此，王炳忠反駁購屋款是父母積蓄及其稿費。

檢調根據客觀事實比對證人說詞，發現兩造之間有多處相符，王炳忠等人是否意識到被周泓旭吸收，協助周發展共諜組織，甚或交付不僅是軍官個資等機敏資料，成為檢調另案偵辦重點。