一再詐貸 金額逾22億元

2018-01-03

〔記者黃建華、彭琬馨／綜合報導〕獵雷艦弊案備受國人關注，高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝昨證實，慶富詐貸案的偵辦，已近尾聲。目前檢方偵辦慶富造船涉嫌用假文件向多家銀行詐貸，涉及詐欺、偽造文書及背信等罪嫌，名列被告者包括陳慶男、陳偉志父子、陳慶男的妻子陳盧昭霞、顧問李維峰、慶富前執行長簡良鑑以及一銀一名聯貸部經理等人。

陳慶男父子坦承假增資與詐貸

檢方調查，陳慶男父子涉嫌自二○一四年十一月至二○一六年五月止，以慶富造船公司名義向銀行貸款、向關係企業借款或由關係企業以假債權抵繳增資款等方式，籌得增資所需資金，以取得不實增資證明文件，再將增資股款轉出，以此方式先後四度辦理虛偽不實之資本額變更登記，使該公司資本額由原始五億三千萬元增資為四十億元。

此外，陳氏父子與李姓專案顧問等人共同涉嫌自二○一五年三月至二○一六年十一月間止，推由陳偉志設立多間境外紙上公司並擔任實際負責人，再以慶富公司向多間境外紙上公司購買建造艦艇所需設備的虛偽合約或商業發票，四度向聯貸銀行團詐取貸款，初步估計詐貸總金額達二十億餘元。

二○一五年間，陳氏父子涉嫌以上開境外紙上公司所開立向慶富造船公司請領艦艇建造案款項的不實發票或不實合約，先後二度向銀行詐貸過渡性融資貸款，粗估此部分詐貸金額達二億餘元。

陳氏父子應訊時坦承涉假增資和詐貸，但稱是因打造獵雷艦已支付四十餘億，國防部尚未撥款，造成財務缺口，但此說法檢方存疑。至於簡良鑑則始終否認涉詐貸案，一銀人員也都否認涉案，但一銀聯貸部一名刁姓經理仍被諭令十萬元交保，改列被告。

此外，立院外交及國防委員會針對獵雷艦成立調閱小組，調閱期限去年十二月廿九日到期。召集人羅致政受訪表示，多數立委都抱怨，國防部獵雷艦的機密文件大多被檢調拿走，立委「能看到的有限」，小組報告內容不太容易得到具體結論；立院財委會調閱小組召集人費鴻泰表示，調閱小組提供各立委調閱資料的時間，調閱時限結束後，將不會有結案報告。