50億金援期限過 慶富放空包彈

2018-01-03

〔記者涂鉅旻、黃良傑／綜合報導〕國軍去年十二月十三日宣布和慶富公司解除獵雷艦案契約，慶富董座陳慶男卻宣稱，有愛國投資人願提供一百億元，其中五十億元將在去年十二月卅一日到位，確保獵雷艦案繼續運作，但陳宣稱的期限已過，至今卻無動靜，時代力量立委黃國昌昨痛批：「二○一七年結束了，請問說好的五十億在哪裡呢？」

立委︰說謊成性、打假球

慶富集團董事長陳慶男昨未否認沒有收到五十億元匯款，但也表示，本案已遭國防部片面解約，投資金主匯不匯錢已無多大意義；若獵雷艦案不解約，五十億資金若仍未如期匯入，任何人再來批評也不遲。慶富表示，「不合契約精神」的解約在先，誰先無誠信？將在法院上說明，不代表沒這位愛國投資人。

軍方官員昨不願評論此事，只表示此案已解約，未來仍按計畫，依法提告求償。

陳慶男︰金主是否匯錢已無多大意義

陳慶男去年十二月七日宣稱，和「投資人」完成協議，該人士願提供一百億資金，給慶富續造獵雷艦。慶富也發布聲明，指將依借款契約融資一百億元，未來合適時機再「以債轉股」。資金將分階段到位，去年十二月卅一日前將辦理信託資金五十億元，供慶富運用造艦。

慶富還指，這名投資人要求暫時保留姓名，但允許慶富對外發布消息，同時提供五億歐元銀行財力證明；這名投資人還承諾，如五十億元信託資金無法在去年底到位，同意慶富公布姓名，以昭社會公信。不過，慶富至今仍未有相關動作，也未說明資金去向。

黃國昌痛批，陳慶男上個月透過媒體大放厥詞，如果是真的，倒不失是好事，清償部分債務，減少台灣損失。但「二○一七年結束了，請問說好的五十億在哪裡呢？說謊成性的陳慶男，再一次自證其詐騙本質。」

民進黨立委王定宇批評，慶富的作為「都是打假球」。他也呼籲，軍方待檢方調查結果出爐後，應根據調查內容，加重涉及不法者的裁罰，但如有被冤枉者，也應還其清白。