我要求奈國駐台處搬離台北

2018-01-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐奈及利亞代表處去年遭中國施壓搬遷，外交部亞非司長陳俊賢昨表示，搬遷作業於去年十二月八日完成，一月五日將對外營運，我方已正式發文要求奈及利亞駐台辦事處搬離台北市。

奈國駐台辦事處回應表示，有收到外交部公文，但還在等候上級指示，沒有進一步評論。

由於我方未給予奈國搬遷期限，若奈國以拖待變，將如何應對？陳俊賢表示，以我國政治環境而言，不會派出警察封鎖奈處，「文明的政策手段還是有」，按照基本外交規則進行，但不能先掀底牌。