2018-01-03

記者鄒景雯／特稿

新的一年開始上班，週五立法院臨時會尚未召開，這個時刻是最適合整理隊形的難得空檔，以執政黨的既有優勢，很可以放手一搏，創造民進黨二次執政的價值；前提是務必先把雜亂無章的步伐給調整好，以一個團隊的共同紀律，來承擔責任、面對挑戰。

許多國人恐怕有個想不透的疑問，過去這兩年不到的時間裡，在面對阿共時，蔡總統可以不動如山，沉著因應，何以在處理內政上，卻是憂饞畏譏、左右失據？其實，台灣外部挑戰的嚴峻，遠大於台灣內部，因為前者操之於人的因素太多，後者多半可以操之在己，況且除了自己，民進黨已經沒有對手。那麼，何以政府在原本應該遊刃有餘的對內治理上反而低於期待？這點，說到底，應是帶著權力因素在內的領導統御問題。

既然憲政體制暫時改不了，就於現狀，執政團隊需要認知，準備執政當時所擬的選舉執政綱領，之所以不能以「我們早都想好了」，在執政後全文照搬，在於所有的計畫都需要現實的驗證，更要徵求利害關係人的意見；尤其關鍵的是，它少了時間的概念，既在什麼時候（條件）最適合做，需要衡酌判斷；也一定要有輕重緩急、先後次序，不能奢想要一次解決，廣開戰場的後果，無庸再作贅述。

往者已矣，未來至少要謀定而後動，不要再出新惡例。然而最近總統找媒體「放風」，說要提出新經濟論述，最低工資夢想數字是「三萬元」，還要推動最低工資法等等。這風向一出，大家當然要問執行，結果勞動部說，目前還在收集各方意見，時間表不確定，甚至計算公式連個譜都沒有。這究竟是傳統公務體系習慣於承平時期作為，一遇到執政黨要求積極作為無法配合？還是事前的決策程序根本沒完成，就提早掀鍋蓋？都不是一個具有節奏感的政府。更不要說日前被民進黨掌臉的勞基法調查，明明這十一月的問卷題目是詢問受訪者需不需要，不是贊成與反對，竟也不知同步主動說明，被譏為「豬隊友」，豈不剛好！

國會是另個問題。民進黨公職人員除了在選舉時尚能團結外，一旦取得權位，似乎僅在意個人表現，造成行政立法部門之間，受制於極少數人，即扞格不前。這時，整個團隊經常群龍無首，或無法協調步驟，或遇事猶豫不決，未能明快處置，或只有文青式描述，無法針對具體問題提出明確方向及解決方案，滿意度要如何上升？

今年是選舉年，執政環境的變數必然更多，若要爭取民意好感，怎麼可以不把隊伍給喬妥當，要等著讓各方看笑話？