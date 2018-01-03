臨會開不停 執政黨立委︰為推動改革

2018-01-03

蔡易餘︰每推一案就一戰場

〔記者蘇芳禾、邱燕玲／台北報導〕民進黨在本屆立院取得過半席次，蔡總統上台後積極推動改革，相關重大政策議案接踵而至，四個會期下來，即將召開第六次臨時會，執政黨立委也直接面對選民的壓力，部分民進黨立委受訪強調：「我們每推動一個法案，就是一個戰場。」但民進黨沒有失去理想性，仍堅持落實改革。

民進黨立委蔡易餘直言，民進黨全年無休，立法院臨時會一直開，修法就會影響到很多既得利益者，自然會有反彈聲音，例如推動年改就有反年改團體。

民進黨立委鄭運鵬指出，立委與執政團隊是共同承受，中央只要把操守顧好，政策決定了大家就做，「不計政治得失，畢竟許多主張也和人家承諾了十幾年了。」

鄭運鵬︰與執政團隊共承擔

鄭運鵬表示，民進黨這次在國會過半，想推的法案大多數都會過，例如他講了十年的「公示送達」改革終於有機會三讀，未來法院公文等上網公告即可，不必登報。他認為，民進黨還有軍人年改、勞保改革、同婚等要處理，都是難解的大議題，大家就是共同面對，決定了就去做。

林靜儀︰民進黨未失去理想

與社運界親近的立委，則要面對過去老戰友們的不諒解。立法院審查勞基法時，擔任委員會召委的立委林靜儀受到不少網友批評，林靜儀說：「我們都有理想，不然不會來這行。」修法是要處理國家過去長期沒處理的事情，不論是勞基法、醫療相關法令、稅制、年金改革等，從前年到現在，民進黨還是沒有失去理想性，但要落實改革；「我相信我們是在清理戰場、建立家園。」

「我們每推動一個法案，就是一個戰場。」蔡易餘透露自己之前因為挺同婚，被友好的基層教會罵翻，「所以現在每週都要和大家一起禱告，積極修補關係。」

蔡易餘坦言，執政要面對不同團體，只能先往前推進，不能一步到位，也因此民進黨被批判轉彎、改革不夠，確實要檢討。至於許多法案今年將進入深水區，蔡易餘說，希望行政院快點與社會溝通，一些戰場該收尾的就要收尾。