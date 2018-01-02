開春查黨產 首波鎖定民眾服務社

2018-01-02

早年員工有「黨職併公職」情況

〔記者陳鈺馥／台北報導〕查黨產開春第一波！「中華民國民眾服務總社及其分社」黨國色彩濃厚，早年民眾服務社員工更出現「黨職併公職」情況，行政院黨產會已將其列為二○一八首波追查對象，將在今年二月初召開聽證會，釐清是否為中國國民黨附隨組織。

多與國民黨地方黨部合署辦公

黨產會調查發現，成立於一九五二年的「中華民國民眾服務總社」，在全台各鄉鎮有三百多處分社及據點，大多與國民黨各地方鄉鎮黨部合署辦公，或憑藉黨國特權設在鄉公所等公家機關內。

二月初開聽證會 釐清是否為國民黨附隨組織

「民眾服務社是國民黨用來掌控台灣基層、拉攏民心的地下黨部！」黨產會指出，一九五四年十一月國民黨第七屆二三一次中常會，蔣介石在會中指示，改善民眾服務工作站、黨內選舉等項目。

蔣更對台灣省黨務工作重點指示，「目前民眾服務站的工作同志，多數仍在服務站中等待工作，而不能主動地為民眾服務，今後民眾服務站中之工作人員，應以年輕、熱忱、熟諳台語的同志擔任。」

黨產會委員指出，威權時代黨國不分情況嚴重，國民黨派在民眾服務社工作的黨工，可以調去地方政府鄉鎮公所任職，鄉鎮公所職員也有被派去民眾服務社工作的，「有出現許多黨職併公職情形！」

黨產會委員強調，依照國民黨組織架構，在黨中央設民眾服務總社，省層級設台灣省民眾服務社，地方縣市層級有各縣市民眾服務社，各鄉鎮也設有民眾服務站，為黨進行深入地方鄉鎮的組織工作。

委員提及，國民黨在二二八事件派兵鎮壓台灣人後，與台灣社會出現非常大隔閡，會以民眾服務社的名義，就是為了淡化黨的色彩，透過服務工作收編台灣人，方便在地方選舉時票投國民黨。

名下一半資產 侵占國有土地

根據黨產會統計，民眾服務社名下所擁有資產，僅土地十一筆、建物十一筆，有些為該社團向私人所購買，更有一半為侵占國有土地，其他大部分建物產權多為國民黨黨營事業中投公司、光華、昱華、裕台開所有。

黨產會也指出，民眾服務總社及分社高達三百多個，大部分掛著「民眾服務社」招牌與國民黨地方黨部設在一起辦公，以前更與救國團各地支隊合署，未來都將在聽證會一併調查釐清。