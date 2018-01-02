府前元旦升旗 總統全程唱完國歌

2018-01-02

〔記者蘇永耀、楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕二○一八年元旦總統府前升旗音樂會昨清晨登場，總統蔡英文、副總統陳建仁出席，世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模領唱國歌，蔡總統全程唱完國歌。已高齡一百歲的台獨歐吉桑史明也出席，總統進場時還特地趨前與史明握手致意。

百歲台獨歐吉桑史明也出席

今年元旦升旗典禮以「二○一八幸福共好」為主軸，開放更多場域和活動讓民眾參與。其中在南廣場及北廣場舉辦的「共好市集」，以台灣人熟悉的逛早市習慣，邀民眾參與「用善意交換善意」的共好活動。許多參加升旗的民眾，憑捐款收據兌換優良商品和活力早餐。

升旗活動在三軍樂儀隊的樂聲中登場，蔡總統全程唱完國歌，未迴避「吾黨所宗」等部分歌詞。在現場民眾注視下，國旗冉冉上升。包括行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力等官員都出席。蔡總統還趨前與坐在輪椅上的史明握手並短暫交談。

今年升旗音樂會表演活動有台灣年輕創作樂團「木眼鏡樂團」、「孩子王樂團」、「放客兄弟」，以不同曲風展現能量。北一女、建中、中山女高樂儀旗隊，也首度同台接力演出。

不過，場邊發生幾起零星抗議。有台獨人士高喊「中華民國是外來政權」 、「不做中國人的走狗」，隨即被警方架離。場外也有廿多名抗議勞基法修法的民眾，踩破氣球批評蔡英文選前承諾跳票，並高喊「爆肝聲隆隆，國運要昌隆」口號。

日前對外說和綠營高層很好，遭民進黨立委段宜康吐槽「民進黨沒在看高層、只有看基層」的台北市長柯文哲，昨也參加府前升旗典禮。媒體詢問「高層」是否指蔡總統？柯文哲回應，其實他和綠營高層、低層都不錯。