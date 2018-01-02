焦點評論》黨歌？國歌？ 也該轉型正義

2018-01-02

記者蘇永耀／特稿

國歌的形成來自於國民黨的黨歌，從國府在中國時期便受到質疑，一九四五年統治台灣後，飄洋過海成了台灣的新國歌，同樣引起批評。不僅是「三民主義」與「吾黨所宗」等歌詞內容有問題，這也意味是將外來的黨國威權體制，強加在台灣這塊土地上。

國民黨想推黨國歌，自知難服眾，當年在中國除徵集國歌，對於最受抨擊的「吾黨」二字，在一九三七年國民黨中常會決定以黨歌作國歌的提案文中還硬拗稱，「其中『吾黨』二字，說者以為專指本黨而言，此為提議另製國歌之原因。惟『吾黨』二字，廣義解釋，吾人同義」。

國民黨敗逃台灣後，教科書亦多作如是解：「吾黨」意為「吾人」，也就是「我們」，代表全國國民的意思。

但黨歌源自孫文的黃埔訓詞，對象是黃埔軍校的學生，黃埔是孫文當時「聯俄容共」背景下，仿蘇聯紅軍的制度，何況訓詞還有「咨爾多士，為民前鋒」等語，意味帶領扮演先鋒黨的角色。有學者即譏諷，如果這「吾黨」為全體國民，全民都當「前鋒」，那麼「後衛」不就沒人幹了嗎？

相較於國旗樣式被寫入憲法，並制定「中華民國國徽國旗法」賦予法源。國歌既未入憲、也未立法，只憑訓政時期一紙行政命令，就沿用到今天。威權時期還可依現已廢止的「違警罰法」，處罰不唱國歌者，法位階顛倒等正當性不足下，也難怪台灣在推動民主自由化的過程，拒唱及批判國歌，屢屢成為在野等民主人士反抗威權的重要圖騰。

台灣已歷經三次政黨輪替，正進行轉型正義工程，每逢國家重要慶典或活動，如國歌來源只是某政黨的「附隨」黨歌，外界卻還聚焦國家領導人有無跟唱這「黃埔訓詞」時，豈不顯得不正義與極其荒謬。應要凝聚全民意志的國歌，在強調民主化與在地化的今天，也該邁向轉型正義了。