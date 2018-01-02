領務局長 亞非司長陳俊賢接任

2018-01-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部前晚公布，將在誤植圖樣的五十五萬本二代晶片護照上加貼防偽貼紙，新版護照預計在農曆年前發行。另據了解，領務局長一職將由亞非司司長陳俊賢於一月中接任，人事令已送至行政院簽核。

外交部護照誤植風波暫告段落，但國民黨立委盧秀燕昨天質疑，任何國家的國民身分文件均要求完整無瑕，以防偽造不實，擔心加貼貼紙的護照會否增加國民入境他國風險。

護照加貼貼紙 外交部：依慣例通知各國

外交部昨澄清，依照護照條例規定，除持照人簽名外，其他「非權責機關」不得擅自於護照增刪塗改及加蓋圖戳，而外交部既為護照權責機關，即無違反規範，式樣及修正也將按照國際慣例通知各國政府。外交部並說，各國核發入境簽證亦普遍以貼紙方式貼於護照內，誤植頁面本為加簽頁（Amendments and Endorsements），不會減少國人在辦理簽證及入出境之頁次使用。

外交部先前為烏龍護照案，懲處前後任領務局長，前領務局長龔中誠現為駐加拿大代表，將轉任回部辦事；原領務局長陳華玉則遭調離現職，現在由副局長鍾文正代理業務。

據悉，領務局長一職將由亞非司司長陳俊賢於一月中接任，人事令已報行政院核定；不過此人事案因陳華玉原即規劃在一月中退休，在護照案爆發前即已定調，護照案懲處出爐後，僅是提早數日辦理既定程序。對此，外交部僅表示尚在規劃中。