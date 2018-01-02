不滿北京打壓 港人上街頭怒吼

2018-01-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了向破壞「一國兩制」的北京政府嗆聲，香港泛民主派組織「民間人權陣線（民陣）」元旦發起「守護香港」萬人大遊行，「香港眾志」秘書長黃之鋒、民主派大老李柱銘、銅鑼灣書店前店長林榮基等人現身助陣。遊行在傍晚和平結束，但部分示威者留守港府總部公民廣場，並做好被清場的打算。

這場遊行從銅鑼灣東角道出發，共提出反高鐵站一地兩檢、反「基本法」第廿三條立法、反閹割議會、反政治打壓、反社會不公、反財團壟斷、反土地粗暴規劃等七大訴求。

民陣聲稱，遊行人數達一萬人，警方則估計約六千餘人。遊行召集人葉志衍指出，政府在不同議題打壓公民社會，三權被侵略、「基本法」被凌駕，上街是因「我們已輸到所剩不多」，呼籲港人「珍惜每一場運動」。

去年，北京當局對香港的管治更加肆無忌憚。例如，中國全國人民代表大會常務委員會上月批准廣深港高鐵線的香港西九龍總站實施「一地兩檢」，等於在香港境內執行中國法律；黃之鋒等「雙學三子」因衝擊公民廣場案被判刑，以及六名泛民派議員被港府覆核剝奪議員資格等，港人的憤怒與日俱增。

目前處於保釋的黃之鋒呼籲港人，在新的一年贏回遭北京侵蝕的核心價值。被剝奪議員資格的羅冠聰則指控，「一地兩檢」完全忽視基本法，警告港人勿奢望北京會克制「跨境執法」行為。民主黨創黨主席李柱銘則批評，人大常委會宣布「一地兩檢」不違憲的作法「離譜」。

遊行隊伍抵達港府總部東側的公民廣場後，在外頭的添美道人行道繼續集會，但「一地兩檢關注組」及「新民主同盟」人士進入公民廣場示威，「人民力量」副主席譚得志一度與保全人員爆發口角，也有示威者突破防線衝上升旗台，斥責特首林鄭月娥「下地獄」，以及焚燒人大常委會基本法委員會主任李飛的照片等。