監控中國船 我佈紅外線熱影像系統

2018-01-02

減少岸際雷達盲區 海巡署將投入1.3億 兩年在全台設10處

〔記者羅添斌／台北報導〕中國及不明國籍船隻利用台灣海岸雷達盲區空隙，在夜間悄悄靠岸進行走私偷渡等不法事件時有所聞，衝擊我國治安及國家安全，資深政府官員表示，為有效減少雷達盲區，不分日夜均可有效監控，海巡署今年起將以兩年為期，在全台設立十處「紅外線熱影像系統」，若是執行成效良好，未來將會擴大設置。

官員強調，現行海岸巡防線為三線制，由「岸際雷達（第一線）、守望哨（第二線）及陸上機動兵力（第三線）」構成，今年起陸續設立高科技的紅外線熱影像偵蒐監控系統後，將成為「四道防線、四線應處」機制，達到掌握機先、有效勤務執行及狀況處置的目的。

官員說，高科技的紅外線熱影像偵蒐監控系統，即使是在夜間或是昏暗、雨霧狀態下，仍然可以有效掌握人車船的動態，還會有入侵偵測、警告提醒、目標自動追蹤等智能技術，更可二十四小時全天候運作，將有效解決海巡兵力不足的問題。

據了解，海巡署將投入一億三千萬元經費，分兩年設置十處「紅外線熱影像系統」，今年將優先在北部、南部及金門各設立一處，明年則在台灣本島（三個地區）、馬祖、澎湖以及東沙、南沙等七處設立；若試辦情形良好，將會擴大設置。

「紅外線熱影像系統」將採固定式設置，設置的位置將以海巡署現有營舍為優先考量，若有不足，也會考量向軍方或是其他政府部門協調設置。

台灣四面環海、岸際狹長，地形崎嶇複雜，海巡署雖設置了七十八處岸際雷達站，監控海面船隻目標動態，不足處由守望哨來協助雷達盲區的監視，但海巡署受到組織改造及募兵政策的影響，人員大幅精簡，雷達盲區問題仍難以解決。

官員表示，在蔡英文政府執政前，根據相關單位統計，海巡岸際雷達的盲區多達二○四處，蔡總統執政後，國安高層指示海巡署長李仲威提出改善計畫，經過一年多的調整部署，目前雷達盲區已降為一三八處，在義務役已經走入歷史，難有充裕兵力支援的情形下，行政院去年核定由海巡署提出的「籌建紅外線熱影像系統試辦計畫」，希望以高科技的紅外線熱影像偵蒐監控裝備，輔助降低雷達監控盲區。