出包護照 靠貼紙神救援

2018-01-01

誤植圖樣不銷毀 花1650萬貼回「桃園機場」

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部發行新版護照誤植美國機場案，在採取補救措施後，究竟會損失多少公帑？外交部昨天表示，經過與中央印製廠研商，決定以「桃園機場圖樣」的「防偽貼紙」覆蓋誤植頁面，在不影響護照防偽功能的前提下，用此經濟、降低公帑損失的方式處理此案；外交部說明，貼紙一張約卅元，成本共計約一六五○萬元。

國庫減少二億元損失

外交部發行新版護照卻誤植美國機場挨批，立委前天再爆已印製本數不只廿萬本，而是共五十五萬本，並批評使國庫損失約二．二億元。外交部昨上午公開該標案決標金額約四．八億元，內容包括六十五萬本現行護照與五十五萬本二代晶片護照；日前公開的廿萬本則是已驗收數量，另卅五萬本是尚未驗收的數量，強調無意隱瞞。

對於已印製的誤植護照，外交部上週指出將全數回收重印，已驗收的廿萬本、八○八○萬元款項則尚未付予央廠。不過外交部昨晚臨時召開記者會宣布新作法，將減少公帑的支出額度。

領務局副局長蔡幼文說，外交部與中央印製廠過去數天密切研商，希望在不影響防偽功能和安全的前提下，找到儘量不增加太多成本的方案。

外交部發言人李憲章說，中央印製廠確定技術可行，雙方高層才拍板決定用「經濟、降低公帑損失」的方式處理此案，將由央廠設計「桃園機場新圖樣」的「護照防偽貼紙」，貼在誤植的加簽頁。該頁將變成旅遊安全宣導事項，「原先印好的就不用銷毀」，外交部也強調不影響護照的安全性和防偽功能。

蔡幼文並說，貼紙成本粗估每張約卅元，用已印製的五十五萬本估算，成本約是一六五○萬元。已驗收的廿萬本將退回央廠加貼貼紙，未驗收、仍在央廠庫藏的卅五萬本也將加貼貼紙，貼貼紙程序均會由央廠執行，不會交由民眾自行貼上，後續新版則依照新圖樣印製。

由中央印製廠加貼貼紙

中央印製廠副廠長陳以賀表示，印製護照將會接續批次，不會中斷；蔡幼文補充，貼貼紙程序約需一個月，二代晶片護照將在農曆年前發行，現將發行第一代晶片護照。