星期專論》我們該如何看待李克新「武統台灣」說？

2017-12-31

◎楊甦棣

川普總統二○一七年十二月十二日簽署「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），其中主張恢復美國海軍停泊台灣高雄港。自從美國和台灣近四十年前斷交以後，此事前所未見。對於美軍停泊高雄港這樣的消息，我個人心有戚戚。我的父親在六○年代是駐台美軍的軍事顧問，我在青少年時期曾定居於高雄兩年，我還記得港口停泊著「休息復原計畫」（Ｒ＆Ｒ）來台的美艦，而我騎著腳踏車穿過市區，一路直奔港口。

我也記得水手們在高雄街頭閒晃的景象，尤其是在坐落許多酒吧和應召女郎的「艦隊街」。巴士星期五、星期六晚上開往左營附近的俱樂部之前，會在艦隊街上稍停個十五分鐘，在那期間，我會和朋友們上街溜達，但回程時總是依依不捨，畢竟那些向美國水手們頻送秋波的年輕女孩們，才不過比我那時的年紀稍大一些。

「美國海軍仍持續前進，其船艦如今停泊在菲律賓、香港、沖繩與橫濱，只要是第七艦隊航線沿途的所有港口，不論航向何處，他們總是受到歡迎，不只是因為消費的金錢，還有他們傳遞出的美國的支持。我身為二○一○到一三年的美國駐港澳總領事，我的幕僚和我都期盼美軍戰艦能定期訪問香港，港府與香港商人也是同樣看法。」

中國使節挑釁言論 令人吃驚

關於「國防授權法案」主張美艦停泊台灣的說法，還只是個提案，國防部和行政機關得考慮一段時間，才能決定是否恢復在台灣港口的停泊。如果沒有五角大廈認真考慮這一建議並做出令人驚訝的決定，那麼這一切都不會改變。但這並未阻止一名野心勃勃，或可稱之為魯莽的中國高級外交官在華盛頓公開宣稱「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。十二月十八日，中國駐美公使李克新在中國駐美大使館的一場媒體招待會上拋出了這令人吃驚的挑釁言論。

李克新為中國駐美大使館的第二把交椅，該機構並非向中國國防部負責，而是屬於權力相差甚多的外交部。他的說法看似完全外行，也缺乏北京方面在政策上嚴謹的支持。我做為獻身美國外交事務三十三年的老手，實在無法想像駐外使館會有二號人物承擔起這樣的政策宣言。即便是他的直屬上司、中國駐美大使崔天凱，也難以想像他能就一項重大議題在未經北京政府許可之下公開發表個人看法。然而，到目前為止，我仍未看見有證據顯示李先生因此受到上級裁罰。

人們猜想，若是國務委員（與政治局委員）楊潔箎—他在一九九○年代中期擔任李克新的職務—會更為謹慎，不會同意李克新發表如此魯莽的言論。

與此同時，我們從媒體報導得知中國偵察機和戰機接近台灣南部和北部空域；那是有意威脅並恫嚇台灣政府與人民的挑釁手段。這令人不得不去設想，中國是否意圖以此現實主義政策來影響台灣內政。若真是如此，我認為此舉只會增加台灣兩千三百萬公民對中國的不信任。蔡英文總統和她的政府，已經極其謹慎地避免採取任何可能刺激到中國共產黨政府的行動。

川普訪中 未對台灣議題讓步

川普總統已經與中國有了好的開始，先是四月在佛羅里達州會晤習近平主席，繼之以秋季在北京接受「超國是訪問」規格的盛大歡迎。習先生頗善於迎合我們總統的自我。即使川普正坐在橢圓形辦公室內，迄今，他仍未將選舉時對中國的大肆抱怨轉化成實際的政策行動。同樣令人寬心的，至少到目前為止就我們所知，川普的北京行並沒有在台灣議題做出讓步。

我理解北京不是特別喜歡民主制度，讓選民的智慧取代未經選舉、中共中央政治局共產官僚小圈子的決策。但為什麼中國至今仍未對去年五月主政的蔡政府採取更多動作？這還讓人摸不透。針對許多重要的經濟、貿易和政治議題，中國真的鮮於與台北打交道。發布最後通牒和威脅（現在則是軍事武力的展現）取代了外交手段。

兩岸貿易減少，觀光客人數下跌，傷害了彼此的經濟。對中國公民來說，多了解台灣是有好處的，甚至能減緩兩岸的緊張局勢。限制訪台旅客人數難道是北京政府擔心長期接觸開放的台灣民主社會，國民可能受到影響嗎？我曾讀過一些有趣的說法，指出中國旅客訪台時，被台灣電視台的晚間政論節目深深吸引著；在他們的國營電視台，那些節目被刻意迴避。

談回直言不諱的李先生。除了《環球時報》一篇簡短的社評，我仍未在中國媒體當中發現來自更高層級的回響。同時，我們也未見有任何跡象顯示，李先生因逕自公開對台灣劃出一條新「紅線」而被追究。這讓人不免好奇，他的下一份工作可能是什麼。

公然武嚇 美軍料將大動作回應

一九七九年生效的《台灣關係法》（ＴＲＡ）特意籠統的描述台美斷交後美國對台灣的防衛承諾。不過，許多美國政府和國會內部的專家們認為，對台灣公然的軍事恫嚇可望招致美軍大動作的回應。我確實第一手知道，在華盛頓和檀香山的太平洋艦隊總部的國防規劃官員，長期維持著特定行動方案，以回應針對台灣的直接威脅。我們也回想起，在一九九五與一九九六年，當時的總統柯林頓兩度決定在台海地區部署美國航空母艦。一九九五年的首次部署是回應李登輝總統訪問母校康乃爾大學後，中國決定朝台灣外海發射飛彈。接著，柯林頓在一九九六年春天再次決定把兩艘航母部署在台海地區，當時李登輝正競選連任，要成為台灣歷史上第一位經由民主競爭選舉產生的總統。

過去二十年物換星移，但美國國會和行政部門的領袖，對於防止台灣安全受到任何威脅的承諾，依舊是美國在該地區相當重要的政策面向。同時，對於了解台灣也知悉其戰略地位的美國親密盟友日本而言，這樣的承諾也是極為重要的。

因此，究竟該如何看待李克新這位中國二級外交官員在華府的狂言，它大抵上就是心直口快的人逾矩發表的觀點嗎？就現況而言，這是最合理的解讀。不過，這項議題值得繼續關注。

（作者楊甦棣曾任美國在台協會台北辦事處處長，國際新聞中心編譯劉宜庭譯）