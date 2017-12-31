重量級專家執筆 從美國看台灣

2017-12-31

〔駐美特派員曹郁芬／華府報導〕「當我父親六○年代初在這個島上擔任台灣陸軍軍事顧問時，青少年的我曾經在高雄住了兩年…」，美國在台協會前台北辦事處處長楊甦棣談到台灣，總不忘提起那段青澀少年時的深刻回憶。

二○○五年夏天，「2049計畫室」研究員易思安在台北唸中文時遇上了萬安演習。他在和平東路上聽見刺耳的空襲警報聲，並且見到街頭湧入大批持槍的軍警。他知道兩岸關係緊張，但逼真的演習使他開始認真思考，台灣可能面臨的武力威脅。二○一七年，他完成了「中共攻台大解密」這本書。

楊甦棣與易思安的台灣經驗相差了近四十年，但是，台灣都成為他們職業生涯中不可分割的一部分。他們也代表著一代又一代的美國「台灣專家」，因著一份情感，願意從太平洋的另一端關注著台灣的民主與社會發展、台美關係的起伏，以及兩岸情勢的張弛。他們之間的觀點未必一致，但都相信台灣應繼續做為太平洋上的民主燈塔。他們也是台美之間重要的橋樑，為台灣在華府發聲；但也時時提醒台灣關注美國的利益，以求雙方最大的交集。

星期專論定期推出 以饗讀者

為拓展讀者對美國觀點的了解，強化台美間溝通，即日起定期推出美國專家的星期專論，由不同專業背景、黨派和世代的重量級專家們輪流執筆以饗讀者。第一批撰稿的專家包括美國在台協會前台北辦事處處長楊甦棣大使、「2049計畫室」研究員易思安、前傳統基金會亞洲中心資深研究員譚慎格、前白宮國安會主管台灣與中國事務的主任何瑞恩，以及傳統基金會亞洲中心主任羅曼。未來，還會有更多健筆加入本報的作家群。

楊甦棣曾經駐台 台語嘛也通

楊甦棣（Stephen M Young）擁有美國芝加哥大學的博士學位，是講台語也會通的美國職業外交官。他曾派駐過莫斯科與北京，擔任過美國在台協會台北辦事處處長、美國駐香港總領事，以及美國駐吉爾吉斯大使。談到台灣，他總是筆下帶著感情。

易思安是台灣女婿 專研解放軍

易思安（Ian Easton）在美國伊利諾大學取得國際關係學士學位，曾在中國復旦大學攻讀中文，在台灣政治大學取得碩士學位，並且與他在求學期間遇到的美麗台灣姑娘結婚，成了台灣女婿。他曾在智庫「海軍研析中心」研究解放軍，目前是「2049計畫室」研究員。他的文章常見於「美國外交家」、「國家利益」及「蘭德公司」的網站上。

譚慎格駐外資歷豐富 熟悉兩岸

譚慎格（John Tkacik）目前是美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任。他是資歷豐富的外交官，曾經派駐於美國在台協會、北京、香港與廣州。他曾是國務院研究中國情報的負責人，對兩岸的外交史十分熟悉。他在傳統基金會時曾編撰過「重新思考一個中國」與「重新塑造台海」兩本書。

何瑞恩曾隨歐巴馬訪中 涉獵廣

何瑞恩（Ryan Hass）目前是布魯金斯研究所研究員。從二○一三到二○一七年，何瑞恩擔任歐巴馬政府白宮國安會負責中國、台灣與蒙古事務的主任，曾隨歐巴馬訪問北京、杭州，並出席在秘魯舉行的亞太經合會領袖會議。職業外交官出身的何瑞恩曾多次獲得政府頒獎肯定，任職國務院時，他對中國、台灣、韓國及蒙古事務都有廣泛涉獵。

羅曼任職共和黨智庫 友台主力

羅曼（Walter Lowman）目前是傳統基金會亞洲中心主任。他曾在國會擔任過已故參院外委會主席赫姆斯的助理，以及參議員麥肯的軍事幕僚。之後，他在美國─東協商會擔任過副總裁，建立起他對東協的興趣與人脈。他在二○○六年加入傳統基金會，同時在喬治城大學授課。除了東協，羅曼開始關注台海事務，近年成為共和黨智庫中重要的友台力量。

（每週《星期專論》英文版週一刊登英文台北時報）