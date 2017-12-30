新版護照出包 李大維鞠躬致歉

2017-12-30

〔記者彭琬馨、駐加特派記者張伶銖／綜合報導〕二代晶片護照爆出內頁圖片誤植美國杜勒斯機場的烏龍，外交部長李大維昨公開向國人鞠躬致歉，強調外交部對此深自檢討。李大維並說，他會負起應有的責任，對他來說，去留「從來不是問題」，但他的去留要由總統與院長決定。

至於新任領務局長與駐加拿大代表人選，李大維說，元旦前後會向總統、院長報告。

新版二代晶片護照圖片誤植事件持續延燒，除現任領務局長陳華玉下台外，前局長、現駐加拿大代表龔中誠將調回部辦事。

龔中誠二十八日接受記者訪問時仍憤憤不平表示，「我已經離開了一年多，現在要我對於一年多前的業務內容負責，實在難以接受。」

龔中誠還說，二十七日與一名之前基於政治考量不曾謀面的加拿大官員見面，第一次會晤就告知對方將調回國內的消息，對方甚感詫異，表示無法置信。

龔中誠︰外交部應給說明機會

龔中誠表示，做為中華民國公務員，服從外交部的決定，只是希望外交部應給予他說明的機會，而不是在完全不知情下，突然接獲被調職的電話，如此欠缺應有的公道，不是他所認識的外交部。

李大維昨前往領務局慰問基層時表示，領務局長是機關首長，與一般部會的司長、處長不同，決定前後任局長都要負起責任，是經過「深思熟慮的決定」，絕非草率為之。他也說，此懲處是「我決定的」，絕無高層指示，也「完全符合比例原則」。

對龔中誠直言護照「真正核定的是外交部長」，李大維強調，「我是政務官，我絕對要負起應該有的責任，對我來說去留從來不是問題！」是否為此事下台，不是他能決定。他也對新版晶片護照錯用一事，向國人深表歉意。

對龔中誠向媒體表示，返台後不排除辦理退休。李大維說，他與龔中誠是三十多年的老朋友，當然希望他能繼續留在外交體系，為國家利益打拚。