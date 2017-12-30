奉獻公益 雷倩︰婦聯會老店可以新開

2017-12-30

〔記者楊綿傑、涂鉅旻、鄭鴻達／台北報導〕婦聯會昨與內政部及黨產會簽署行政契約備忘錄後，將捐出九成資產給國庫，婦聯會主委雷倩表示，婦聯會為敬軍、愛國的社會公益組織，雖不曾自認為是國民黨附隨組織、涉及不當黨產問題，但考慮「促轉條例」、「不當黨產條例」、「政黨法」等法規，皆認定婦聯會有轉型需要，婦聯會願將公益對象進一步擴大，讓台灣百姓理解「老店可以新開」。

將轉型財團法人性質基金會

雷倩昨與內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正簽訂行政契約備忘錄後，做以上表示。在返回婦聯會後，雷倩也召開記者會強調，婦聯會轉型後，未來將以財團法人形式繼續奉獻社會。

雷倩指出，婦聯會從來不是國民黨的附隨組織，也沒有不當黨產問題，只有在兩任主委之下，不同時代奉獻台灣公益。

雷倩也對內政部表達謝意，讓婦聯會未來保有相當自主性。她表示，轉型後將從事公益，將資源協助長照服務發展基金、榮民醫療作業基金、家庭暴力及性侵害防治基金與社會福利基金等。未來婦聯會組織中，會有政府代表三分之一、婦聯會代表三分之二，並可自行遴選社會公益相關人士。

「中華民國婦女聯合會」名稱不改

雷倩也說，財產從原本捐八成升高到九成，多的這一成有相當高比例用於榮民醫療作業基金，她感到欣慰，因為這符合婦聯會原先服務軍人的精神。未來，婦聯會將轉型為財團法人性質基金會，繼續為社會服務，「中華民國婦女聯合會」的名稱，她保證會持續存在。

談到轉變的過程，雷倩說，是將協商過程和最可能文本、法律學者專家意見都提出讓大家了解，最後投票做成一致決議，「這是權衡輕重的過程」。

雷倩認為，轉型過程中，沒有最好的路，只有比較不壞的選擇；她形容是在鐵鎚與木棒間選擇，「這是權衡輕重的過程」，得不到安全的保障，只能退求可估算的風險。