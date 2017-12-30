簽約和解 林峯正︰不再追認附隨組織

2017-12-30

〔記者涂鉅旻、鄭鴻達／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會簽訂行政契約備忘錄，黨產會主委林峯正昨表示，黨產會依法有權認定婦聯會為國民黨附隨組織，但日後將簽訂行政契約，就是俗稱的「和解」，因此不再就婦聯會是否為「附隨組織」進行認定，除非發現隱匿財產等新證據，才會再行處理，這也會納入行政契約條款之中。

根據三方協商備忘錄第三條規定，內政部及黨產會依照職權，調查仍不能確定婦聯會是否為國民黨附隨組織，三方依「行政程序法」第一三六條規定，締結行政契約後，不再調查及處分。

內政部長葉俊榮也表示，行政契約簽訂後，內政部不再依「人團法」規定，對組織、職員進行處分。他說，三方簽署此備忘錄，不是一天、兩天可簽成，過程中有很多理解、諒解，盼婦聯會相關資產轉到公益基金，一步步轉型、推動。

不在契約之內者「是另一件事」

對於婦聯會曾捐贈振興醫院、復興中小學等組織，林峯正表示，備忘錄、行政契約提到的當事人，為婦聯會、旗下四個基金會，不在契約之內者，「是另一件事」。意指黨產會仍有追查其他單位之權。

下一個救國團？ 現在還不能說

至於救國團等單位，未來是否能成為下個三方會談的組織？林峯正表示，黨產處理不是只有一個途徑，是展現「還有另一條路，不是一個完全對抗的路」，只要大家互相包容，是有可能的，「現在還不能告訴你，有些事需要時間」。