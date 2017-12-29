鹿窟事件受害人 盼建紀念館

2017-12-29

屆滿65年

〔記者鍾麗華／台北報導〕鹿窟事件昨屆滿六十五週年，監察院邀請廿多位當事人、受害家屬舉辦「鹿窟事件村民見面會」。鹿窟案被判刑十年的李石城說，當時政府是「欲加之罪、何患無辭」，他已經八十三歲了，政府的補償對他都沒有意義，不過，歷史價值在於教育、警惕，希望政府能建鹿窟紀念館，未來不再重蹈覆轍。

受害人：希望不再重蹈覆轍

發生於一九五二年的鹿窟事件，被認為是白色恐怖最大的政治事件，是陳本江、陳通和兄弟在新北市石碇的鹿窟地區建立共產黨武裝基地，國防部為逮捕武裝基地成員，派出軍隊前往鹿窟山區，被逮捕者高達千餘人，其中一三五人被軍事法院判決有罪、四十一人被判死刑。監委高鳳仙、楊美鈴經一年八個月調查、訪談，完成了鹿窟事件調查報告，十月糾正國防部。

當年鹿窟基地領導人陳本江的兒子陳柏銘昨帶著父親的舊照片出席見面會，他強調，領導人是罪魁禍首，應要判死刑，最後卻獲得自新機會，而跟隨他們的人卻有罪，有人還被判死刑，他心裡覺得很對不起各位長輩，「我代替我爸爸向大家道歉」。不過，陳柏銘認為，當時政府做法是「殺雞儆猴」，也塑造領導人「出賣」跟隨者，事實上，參加組織的不是農民就是礦工，誰會知道什麼是共產主義？真的是很冤枉。

陳柏銘也提到，當時他的阿公、舅舅都被槍斃，村裡有生產力的男人都被抓去關，只剩下老人、小孩與女人，幾乎被滅村；他小時候，母親也絕口不提鹿窟事件，他是看到前國史館長張炎憲的書，才慢慢瞭解整個事件。

陳柏銘說，他從未看過父親，三十歲時母親才交給他父親的照片，這是他第一次認識父親。得知父親是留學日本早稻田大學、在北京大學教書，他只能說父親是為了理想，當時可能有其考量。

高鳳仙指出，日前在巡察行政院時提出行政補償、修正「國安法」條文，讓被判刑的人有機會上訴，同時建立鹿窟紀念館，但政院還沒有給完整答覆。當事者有好幾位已超過九十歲，希望能在他們有生之年看到轉型正義實現。