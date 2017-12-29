立院獵雷艦小組 恐無具體結論

2017-12-29

國會調閱期限今到期 立委「能看到的有限」

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院外交及國防委員會針對獵雷艦成立調閱小組，調閱期限即將於今日到期。小組召集人羅致政昨受訪表示，多數立委都抱怨，國防部獵雷艦的機密文件大多被檢調拿走，立法院受限於調閱權的職權範圍，「能看到的有限」，小組報告內容恐怕「不太容易得到具體結論」。

機密文件多被檢調取走

承攬海軍獵雷艦的慶富公司爆發詐貸事件，除行政院展開調查，並在調查報告中提出採購過程的十大缺失外，立法院財委會、外委會也分別成立調閱小組，因文件調閱即將於今日到期，依據立法院職權行使法第五十一條規定，調閱小組應於文件調閱處理終結後廿日內，向院會或委員會提出調閱報告書及處理意見，作為處理該特定議案的依據。

調閱小組成員、民進黨立委蔡適應受訪表示，因調閱小組沒有實質調查權，無法取得關鍵機密文件，如小組要求金管會、法務部提出涉及不法的金流，皆遭行政單位以「偵查不公開」為由拒絕，因此小組決議，不延長調閱期限，且恐無法提出正式調查報告。

召集人羅致政表示，許多國防部機密文件都被檢調取走，調閱小組在零碎的資料中，不容易拼湊事實全貌，也因此報告不容易獲得具體結論，目前主要希望小組成員針對各委員關切的角度，提出結案報告，作為撰寫總結報告的依據。