去年520後 未再從中國接返受刑人

2017-12-29

兩岸共打機制 法務部：中方僅選擇性提供情資

〔記者曾韋禎／台北報導〕「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」目前是否陷入停擺？法務部表示，中國需要的情資我方都有提供，但我方需要的中國僅選擇性提供；陸委會副主委張天欽強調，自去年五二○後，再沒從中國接返受刑人，但絕不可能為了遣回台囚而接受「九二共識」。

立法院司法及法制委員會昨邀法務部、陸委會、外交部專案報告「兩岸共打」執行現況。國民黨立委吳志揚以涉肯亞電信詐騙案的台嫌遭重判十五年指出，除了國際政治的因素外，台灣給人的印象就是輕判詐騙犯。

不會為遣回台囚 就接受九二共識

法務部次長蔡碧仲解釋，在台灣逮捕到的都是「車手」而非主嫌，刑責當然比較輕，現在只要是涉及洗錢或組織犯罪的詐騙主嫌，要重判十年都不是問題。法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明指出，犯嫌能自國外遣送回台，需檢警、駐外與當地政府配合，與所在國當然有關係；例如亞美尼亞，我方人士還無法入境。

民進黨立委李俊俋認為，我方向中國要求遣返通緝犯、接返受刑人而獲回應的比例非常低，但中國對我的要求往往都能如願。蔡碧仲表示，中國需要的情資我方都有提供，但我方的需要，中國僅選擇性提供。張天欽坦言，自去年五二○後，再沒從中國接返受刑人，我們有要求遣返陳由豪，但未獲同意。他強調，絕不可能為了「兩岸共打」而接受九二共識。