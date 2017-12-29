中批我國防報告書╱ 陸委會促中國 擺脫霸道心態

2017-12-29

〔記者鍾麗華、涂鉅旻／台北報導〕中國國防部新聞發言人任國強昨回應台灣二○一七年國防報告書時表示，「台灣是中國的一部分，哪裡來的什麼國防報告書？」陸委會副主委邱垂正強調，陸方應擺脫以強凌弱的霸道心態及威嚇作為，並應尊重台灣維持兩岸現狀主流民意，與台灣透過溝通對話化解紛歧，才能展開建設性兩岸關係，否則兩岸關係漸行漸遠，陸方要負最大責任。

國防部：中華民國為主權獨立國家

國防部發言人陳中吉昨強調，「中華民國為主權獨立國家」，且我國國防報告書自民國八十一年起定期發布，今年已發布第十四本，此次以「守疆衛土，看見國軍」為主軸，將國軍捍衛國土與守護家園的努力，真實呈現。

對於行政院政務委員唐鳳日前透過視訊參與聯合國網路治理會議，中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山前天聲稱，此舉挑戰「一中」原則，「有如蚍蜉撼樹，絲毫動搖不了國際社會的『一個中國』格局。」

陸委會副主委邱垂正強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是權利也是義務，唐鳳透過視訊參與聯合國論壇，分享台灣ｅ化政府經驗，獲國際肯定。中國大陸在參與論壇過程中，也一定從台灣的分享中獲寶貴收穫。

〈span class=paperkeyword國防報告書# 陸委會#國防部#兩岸關係