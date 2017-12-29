蔡總統：嚴密監控共機 採必要措施

2017-12-29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文昨參加明年上半年將官晉升典禮，由於中國軍機在今年下半年起，增加「遠海長航」頻率，並多次接近我國外海，蔡英文表示，中國在東亞軍事動態，已影響區域安全穩定，我國為安全穩定貢獻者，國軍應時刻嚴密監控中國動態，並採必要措施。國防部長馮世寬也說，無論任何困難，國軍都會用行動保衛國家、捍衛人民。

蔡英文上任後，已四度主持將官晉任典禮，此次和馮世寬皆提及中國軍機活動對我國帶來的影響。蔡英文表示，國家寧可百年無戰事，不可一日無戰備。這段時間以來，中國在東亞區域頻繁的軍事動態，已影響區域的安全穩定。我國一直是區域中，安全穩定的貢獻者，因此，國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。

馮世寬表示，最近有個智庫人士拜訪他，對方問他，中國遠海長航已是常態，雖國軍皆能掌握動態，若沒有特殊狀況，將不再隨之起舞，但我國是民主自由的國家，人民有知情權，是否不再揭露相關活動？他當時回答，國防部與國安機制有良好運作，如有特殊狀況，會忠誠地向上反映，也會坦誠地告訴全國民眾。

馮世寬強調，國軍不論遇到怎樣的困難，都會以行動捍衛國家、保護人民，犧牲奉獻在所不惜，這是國軍奉行不二的使命。

堅定推動國防事務改革

蔡英文也說，國軍今年除順利執行「漢光卅三號實兵演練」、「政軍兵推」，資通電軍指揮部、空軍「P-3C反潛機」、 「防空暨飛彈指揮部」也一一成軍。國防部也努力推動國防改革，增加六項加給，並全力進行國軍工作環境改善、營舍整建與裝備更新等工作，她要向所有官兵與社會大眾宣示，政府非常支持國軍，推動國防事務改革的方向非常堅定。