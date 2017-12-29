正值初選 陳菊新書爆秘辛 謝長廷：不能慢一下賣嗎

2017-12-29

〔記者楊淳卉、邱燕玲、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長陳菊新書《花媽心內話》大爆黨內鬥爭秘辛，描述當年首次參選市長過程，尤其鎖定黨內謝系。駐日代表謝長廷昨在立院受訪表示，陳菊新書「每賣一本就傷害葉菊蘭、管碧玲一次」，現在正值民進黨縣市長初選期間，這對管「有點殘忍」，他個人是無所謂，畢竟「死豬不怕滾水燙」，但既然陳菊也承認書的內容有問題，「不能慢一下賣嗎？」

對管碧玲「有點殘忍」

謝長廷昨陪同日本前參議員江口克彥至立法院拜會，會後接受媒體訪問。針對書中提及，謝長廷反對陳菊參選高雄市長，認為「提名陳菊打不贏」，還與前行政院長蘇貞昌辯論。對此情節，謝則駁斥：「那是不可能的事。」

書中亦寫到陳菊擔任勞委會主委期間，因二○○五年高捷移工暴動事件，親自到行政院遞出辭呈，但當時院長謝長廷不在，陳因此請時任行政院秘書長的李應元轉交，不料三天後從電視跑馬燈看到「陳菊請辭」四字，令陳感嘆黨內有人放話。

謝長廷昨天說，他記得當時對陳菊的辭呈批「慰留」，等到調查完畢再辭，但後來陳菊開記者會宣布辭職，此紀錄應仍在行政院。

謝長廷也感嘆，民進黨初選激烈競爭，但競爭完大家都很團結打選戰，這是民進黨幾十年來的文化，「拿了這樣的位子，應該記得人民期待、對人民承諾，忘掉這些是是非非的細節。」

謝長廷說，曾代理高雄市長的葉菊蘭和管碧玲都很無辜，角色都很被動，當時是黨內有危機感，「如果北高兩市都輸，總統大選就提前再見」，當時是以誰能勝選作考量，而非派系，「葉菊蘭跟我也不是同個派系」，而管掛謝系標籤更吃虧。他回憶，當時是黨主席游錫堃奉總統之命勸退陳菊，「我沒參與」，當時管被邊緣化、被協調，「我覺得對管有點殘忍」。

謝感嘆說，管碧玲對高雄市有感情也有使命感，「但兩次參選都遭到權勢的壓制」，十二年前是為了配合整黨的勝選，這次則是無辜遭受扭曲為派系棋子，令人同情，應澄清一點事實，還她些微公道。

謝認為，陳菊新書是個人主觀感受，書中很多描述與事實出入很大。書中以派系鬥爭為主軸看整個過程，扭曲民進黨當年背水一戰的整體策略，對葉和管的角色也有相當誤解。

高市府：出版社企劃 與陳菊無關

針對謝長廷質疑花媽新書為何不能慢一下賣？高市府強調，包括書的企劃、出版時間及行銷計畫，都由天下雜誌負責，與陳菊及高雄市政府無關。至於謝表示曾在陳菊請辭勞委會主委時簽「慰留」一事，高市府及陳菊沒有回應。