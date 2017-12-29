護照風波》中央印製廠總座陳永輝記申誡

2017-12-29

〔記者盧冠誠／台北報導〕外交部新推出的第二代晶片護照內頁設計圖案出包，中央印製廠總經理陳永輝因督導失責，主管機關中央銀行昨表示，予以申誡一次，印製廠相關失職人員則由該廠自行議處。

陳永輝前天於立院財政委員會表示，護照內頁的圖是印製廠美工人員畫的，「我們概括承受」；印製廠承印護照超過四十年，第一代晶片護照庫存尚有廿萬冊，可撐到農曆年前，來得及重製第二代晶片護照。

據了解，陳永輝事發後即向央行表明要自請處分，央行考量他勇於承擔並展現負責任態度，給予申誡處分，而非撤職、調職或記過。