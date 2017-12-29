護照烏龍 外交官貽笑大方

2017-12-29

記者呂伊萱／特稿

外交部發行第二代晶片護照，卻誤植美國杜勒斯機場的圖樣，不僅貽笑大方，還浪費八千萬元公帑。外交部為負起行政疏失，懲處前後兩任領務局局長，未料遭拔官的前領務局長、現駐加拿大代表龔中誠罕見地砲轟上司，指名道姓說「真正核定的人是外交部長」，讓外交部顏面掃地。

外交部在此次案件中有多項疏失。其一，中央印製廠設計人員「偷吃步」在先，但外交部把關疏漏，顯示公家機關輕忽設計專業，欠缺設計規範與審核流程。其二，外交部第一時間並未察覺此事的嚴重性，業管單位領務局未謹慎查證，就否認疏失，發言系統還信誓旦旦保證絕無錯誤。其三，高層為了政治止血，在領務局長陳華玉自請處分外，越過外交部正常檢討程序，順道棒打前任領務局長龔中誠，完全沒給其任何說明機會。

護照案懲處的兩任局長都是資歷超過三十年的外交官，但兩人的身影卻截然不同。陳華玉的公職生涯本將在一月中劃下句點，二代晶片護照原應是漂亮的畢業作，卻因為設計草率、監督不周，落到這步田地。陳華玉在懲處記者會上親自出面，代表領務局向社會致歉，途中雖哽咽、但從頭到尾未為自己辯駁一句話，語畢就轉身離去，展現身為三級機關首長負責任的氣度。

龔中誠因本部懲處作業草率粗糙而極為不滿，主動向媒體大嘆冤屈，雖符合人之常情，但護照內頁確實是在他任內核定，外界雖能理解龔身為首長未經手細節，不過喊冤之餘，他也避而不談護照流程，僅不斷強調自身的傷感與心寒，無半點自責或檢討，最後更將怒火擲向上級。龔的做法，對一向重視輩份的外交系統而言，無疑是自傷又傷人。

本案還有許多補救措施待完成，自以為果斷的決策高層，應檢討粗糙的領導方式，避免失去人和；迫於無奈的中階外交官，不該因循苟且、得過且過；而實質承辦的人員最負責任的方式，就是好好收尾。