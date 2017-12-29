護照出包被拔官 龔中誠反批：部長核定的

2017-12-29

不滿離職年餘扛重責 不排除回台後退休

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部二代晶片護照誤植美國機場案，外交部懲處前後任領務局長，遭拔官的前任領務局長、駐加拿大代表龔中誠越洋喊冤，認為是「欲加之罪」，更直言「真正核定的是外交部長」。外交部長李大維昨中午致電龔說明案由，惟懲處並未改變，龔回台後不排除退休。

外交部為護照誤植案止血，前天宣布懲處前後任領務局局長。領務局長陳華玉扛責下台，前領務局長、現任加拿大代表龔中誠則遭調離現職，將回外交部擔任辦事。陳華玉事發當晚即自請處分；龔中誠則是在當地時間前天凌晨，接到外交部人事處主管電話「告知調職」，他事前全不知情，感到震驚、不能接受，「像人在家中坐，大石頭砸進家裡。」

負責護照事務的領務局副局長蔡幼文日前在記者會上說，二代晶片護照內頁圖案在龔局長任內定案，陳華玉去年九月接任局長職務後，主要處理提升護照防偽功能的規劃。但龔反擊說，他到加拿大前根本沒批准此案，「欲加之罪合理嗎？」龔說，相關事務是負責的組與督導的副局長處理，領務局再把處理意見往上呈核，「我何德何能核定？」直言「真正核定的是外交部長」。龔預定於明年二月回台，不排除回台後退休，「公務員幹了三十幾年，無欲則剛。」

李大維致電龔 「氣氛坦誠友好」

對於龔中誠向媒體大表不滿，外交部昨表示，行政院前天就本案做出行政處置、並核定龔調部，因當日部長全日公務在外，又值主管政務次長章文樑於國外休假，才指示人事處長郭素卿先行打電話給龔婉予說明。李大維昨天中午也致電龔，剴切說明政府處置的考量，並表示「氣氛坦誠友好」。

龔中誠於領務局長任內推動電子簽證事務，首開政府刷卡付規費先例，也協調民眾辦理護照場地，紓解壅塞人潮，建樹不少。據了解，總統府和國安高層曾指示外交部「明快處理此事」，但涉外人士批評，我與友邦巴拿馬斷交時，前腳才離開巴拿馬的大使回台高升次長，該次長事後都沒遭到這種程度的懲處，就此標準來看，護照案竟直接拔除離職一年多的前任官員，相當不符比例原則。