雷倩多次溝通 辜嚴態度軟化

2017-12-29

記者楊淳卉／特稿

內政部今將召開記者會說明婦聯會案協商內容，可望就與婦聯會簽署行政契約備忘錄，後續簽署行政契約。知情人士指出，婦聯會由新任主委雷倩接任後，雖向內政部表達願簽行政契約，但因婦聯會旗下三基金會，董事長仍都由遭撤換的前婦聯會主委辜嚴倬雲擔任，辜嚴態度仍有關鍵性。據悉，經雷倩與辜嚴溝通後，辜嚴已點頭同意簽行政契約，最後才讓三方協商得以成局。

雷倩廿四日當選婦聯會主委後，表示願與政府重啟協商，廿五日並與內政部長葉俊榮首次開會。據悉，葉當場問雷倩，行政契約中涉及的婦聯社福基金會、聽障基金會、華興育幼院，這三個基金會董事長仍由辜嚴擔任，若辜嚴不肯簽行政契約，協商也等於破局，雷倩能否有自信說服辜嚴？

雷倩聽聞表示，她很了解這個狀況，她也允諾，會再與辜嚴就此進行溝通，盼內政部給時間寬限。雷倩也向葉請求「拜託（行政契約）不要再加碼」。至於原契約擬由婦聯會捐款八成，且三基金會董事會各三分之一代表，分別由基金會、政府代表、社會公正人士擔任之條件，雷倩也表示難以接受。

雷倩當時並再拋出其他條件，表示婦聯會願意從捐出資產八成，加碼至捐出九成，不過，三基金會董事會，基金會方代表必須佔三分之二，等於婦聯會方實質擁有董事會主導權。

知情人士指出，期間雷倩與辜嚴多次溝通，辜嚴態度也有所軟化，才讓協商得以成局。也因如此，之後也才有辜嚴昨突然撤回停止執行的聲請、婦聯會內鷹派潘維剛辭去婦聯會常委等變化。

知情人士指出，三基金會在簽署行政契約前，將由董事長辜嚴倬雲召開董事會，通過同意簽署行政契約，再正式與內政部、黨產會簽署行政契約，完成後續應走的法定程序。

參與協商人士指出，內政部今記者會僅有婦聯會代表出席，行政契約所涉及的婦聯社福基金會、聽障基金會、華興育幼院之代表確定不出席，三基金會代表將待正式簽署行政契約時再出面。

參與協商官員指出，備忘錄將會載明行政契約的基本原則，包括婦聯會捐出的資產比例、三基金會董事會派任方式及簽署時間等。備忘錄僅是互相約束，表達雙方願意朝什麼方向和解。