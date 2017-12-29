婦聯會案 今簽行政契約備忘錄

2017-12-29

婦聯會常委會全票通過 主委雷倩赴葉俊榮辦公室說明

〔記者鍾麗華、楊綿傑、蘇芳禾／台北報導〕婦聯會常委會昨全票通過與內政部簽訂行政契約備忘錄，主委雷倩隨即前往內政部向部長葉俊榮說明。內政部、黨產會與婦聯會今天將正式簽署行政契約備忘錄，並召開記者會對外公布簽署內容。

昨晚六點多，婦聯會新任主委雷倩帶著兩名律師到葉俊榮辦公室說明，雙方會談了一個多小時，結束後雷倩刻意從地下室離開，避開媒體。

婦聯會律師張菀萱表示，昨晚主要是向葉俊榮報告下午決議通過的內容，大致方向已經談妥，也有初步共識，主要是在上次行政契約的基礎之上，內容與上次差異不大，詳細文本還要帶回進一步磋商，今天會簽署備忘錄，也會對外公布備忘錄內容；內政部則對簽署內容三緘其口。

昨天凌晨雷倩還在臉書上發文感嘆，黨產會願意暫緩凍結婦聯會資產，但這暫緩是經過苦苦哀求得來，時間也不到一週；對於辜嚴倬雲被撤換及興訟，她強調婦聯會捍衛辜嚴的名譽及合法權利責無旁貸，並沒有切割的問題，更感謝辜嚴對她的信任，當時已露出轉圜的端倪。果然白天之後峰迴路轉，辜嚴為避免遭到外界認為婦聯會鬧雙包等疑慮，主動撤回停止執行聲請。

由於婦聯會未能交代勞軍捐流向，內政部七月廿四日曾與婦聯會、黨產會達成共識，包括婦聯會捐出超過八成資產予政府協助社會公益、組織轉型成立公益基金、旗下各基金會引進一定比例政府代表及社會公正人士等。八月開始，三方展開細部協商，不料協商破局。

由於婦聯會拒不簽署行政契約，本月廿二日內政部宣布撤換主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳。婦聯會進行改選後，由前立委雷倩當選主委，重啟協商。

葉：盼婦聯會擺脫內部困難達成協議

內政部長葉俊榮昨天在立法院受訪表示，盼婦聯會擺脫內部困難，達成合乎組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公眾監督這三個原則的結論。