首批升級4架 F-16V明年初試飛

2017-12-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「鳳展專案」，將我國一百四十四架F-16A/B戰機升級為F-16V，據悉，負責升級作業的漢翔公司，已將首批四架改裝完畢，正進行地面測試，待明年初飛測完畢後，即可加入戰鬥序列。其他一百四十架戰機預計在二○二三年前升級完畢。

其餘140架 2023年前升級完畢

國防部在二○一二年啟動「鳳展專案」，針對一百四十四架F-16A/B戰機進行升級，總預算約一千二百九十六億元。國防部規劃，四架F-16V戰機今年出廠後，明年起將以每年廿到廿四架的速度，二○二三年前在台灣完成改裝。

F-16V戰機將配備「AN/APG-83」主動相位陣列雷達，取代「APG-66（V）3」雷達、任務式電腦，偵搜、目標鎖定能力將大幅加強，另配備頭盔瞄準系統、電戰莢艙，以及「AIM-9X」響尾蛇短程空對空飛彈，加強對空打擊火力。

此外，美國今年六月已同意售我「AGM-88B高速反輻射飛彈」、「AGM-154C遠距遙攻精準彈藥」，前者將可打擊敵軍陸基雷達站，後者為「滑翔炸彈」，最遠可精準打擊一百一十公里外的目標。

雖然中國正研製新一代「殲廿」戰機，盼增強其空優戰力，但國防部對F-16V戰機性能深具信心，現任空軍防空暨飛彈指揮部指揮官范大維擔任空軍參謀長時曾表示，F-16V機身小、推力大，動作靈活，加上新配備的「AIM-9X」飛彈性能優越，可和中國「殲廿」戰機匹敵。