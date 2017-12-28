民進黨縣長提名 台東劉櫂豪、南投洪國浩

2017-12-28

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕民進黨昨召開二○一八年縣市長選舉第二波提名記者會，徵召南投縣草屯鎮長洪國浩參選南投縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。

黨主席蔡英文表示，劉、洪是黨內有高度共識、一致支持的候選人，也是民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」精神的實踐者；她特別準備兩封信封，裝著對兩位參選人的期許和期待，全黨會團結合作，爭取南投、台東鄉親給兩位優秀候選人一個執政的機會。

蔡英文稱讚洪國浩參選南投水利會會長時，帶著團隊克服萬難，順利當選，為民進黨在南投開疆拓土；洪在草屯鎮長任內，最有名的政績就是把鎮公所龐大的債務還清，「這些年來，證明了他是一個說到做到的人。」

蔡英文也說，劉櫂豪是一個真誠、認真、專業的人，也是她在政大的學生，「做為他的老師，我其實是非常驕傲的！」劉勤跑基層，了解基層的困難，「全台東的人都看得到他、找得到他、而且也相信他。」

洪、劉於記者會中說明未來施政藍圖。洪國浩提出活化中興新村、開創南投新農業、發展南投新觀光三項願景，盼南投風華再現。

劉櫂豪則說，他名字中的「櫂」是船槳之意，他的阿公十六歲從泉州搭船來到台東，是夢想的力量讓他阿公有勇氣跨越黑水溝。他期許自己成為「台東人的推手」，讓有夢的人在台東完成夢想。

此外，明年高雄市、台南市、宜蘭縣、嘉義縣等四個民進黨執政縣市，黨內提名競爭激烈，據透露，民進黨選對會召集人林錫耀昨在中執會表示，考量立院臨時會在即，擬在明年農曆年後再進行初選民調。