被撤婦聯會主委 辜嚴聲請停止處分

2017-12-28

葉俊榮︰按既定程序與雷倩研商

〔記者鄭鴻達、楊綿傑／台北報導〕內政部廿二日做出撤換婦聯會主委處分，婦聯會也選出新任主委雷倩，前主委辜嚴倬雲昨向法院聲請停止執行處分。民進黨立委賴瑞隆痛批，內政部已仁至義盡，辜嚴卻不知自省，他予以嚴正譴責；內政部長葉俊榮表示，盼與新任主委討論出合乎社會期待的結果。

為反擊內政部撤換主委的行政處分，辜嚴倬雲昨發聲明表示，為還原真相、避免再受污名化，已向法院聲請停止執行處分。

聲明強調，內政部、黨產會自七月起一再向媒體放話若不簽行政契約，就要撤換婦聯會主委、凍結資產，但真正目的是要聯手威逼婦聯會簽署行政契約，內政部的處分無關其真正目的，豈有合法之理。

聲明表示，內政部處分理由將勞軍捐與委託代辦款項混為一談，誣指辜嚴倬雲或婦聯會侵占他人財產、故意不提出勞軍捐資料，此不實指控令辜嚴痛心疾首，辜嚴與婦聯會致力公益數十年，絕無違反公理、正義，更無任何違法或妨害公益的情事。

聲明也指出，辜嚴倬雲多年來一直盼能交棒給年輕人，感謝雷倩在此險峻時刻挺身承擔。

葉俊榮在立法院內政委員會受訪時強調，將繼續按照程序來進行，會與新選出的主委雷倩討論，盼能有合乎社會期待的結果。

葉俊榮說，內政部還是期待能在組織民主轉型、資產回歸國庫、資產接受公共監督的三大基礎上，與婦聯會、黨產會協商出結果。

對於辜嚴倬雲的反擊，賴瑞隆表示，婦聯會長年由辜嚴擔任主委，違反人團法及民主精神多年，內政部已給予一年多的時間要求改善，內政部不僅依法處理，更已是「仁至義盡」。

賴瑞隆表示，處分祭出後，辜嚴倬雲不知自省，卻活在威權的歷史中，期待內政部與黨產會、雷倩協商出圓滿結果，否則，內政部應硬起來解散婦聯會。