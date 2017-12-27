成功嶺闖哨 役政署長率駕駛登門道歉

2017-12-27

〔記者鄭鴻達、涂鉅旻／台北報導〕內政部役政署長林國演及其座車駕駛，廿二日在進入成功嶺時爆發闖哨及辱罵哨兵「吃狗屎」事件。林國演昨率司機前往陸軍一○四旅，就當日闖哨事件致贈水果禮盒鄭重道歉；國防部長馮世寬昨則稱讚一○四旅衛哨盡忠，陸軍司令部也將獎勵哨兵。

林國演及其座車駕駛廿二日前往陸軍一○四旅成功嶺營區，在通過大門衛哨時，因哨兵依規定攔車盤查及要求檢查、登記證件，但林座車駕駛強調過去不用登記即可進入營區，雙方爆發口角，該駕駛更一度辱罵「吃狗屎」。

役政署昨發布新聞稿指出，林國演昨率駕駛及替代役訓練班人員前往一○四旅，向當日值勤哨長及衛兵致意，駕駛也鄭重道歉。林國演也致贈水果禮盒，由一○四旅長李發忠代為接收，駕駛則買飲料致贈當天衛哨致意，由連長代表領取。

役政署指出，未來將持續與國防部、十軍團及一○四旅等單位加強溝通、協調，建立明確通哨機制，避免類似事件再次發生，確保替代役訓練班及國軍單位在成功嶺的長期合作模式，貫徹內政國防兵役制度分管的績效。

國防部發言人陳中吉昨在國防部例行記者會表示，國防部長馮世寬對陸軍一○四旅衛哨盡忠職守，按照衛哨守則查詢、辨證，表示肯定與嘉許。陸軍司令部也將獎勵哨兵。