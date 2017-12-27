雷倩展誠意 婦聯會財產暫緩凍結

2017-12-27

〔記者楊淳卉、鄭鴻達／台北報導〕由於內政部前日與黨產會、婦聯會協商後，同意給予婦聯會新任主委雷倩時間與內部溝通，尚未簽行政契約，行政院黨產會原訂昨天討論是否認定婦聯會為國民黨附隨組織，最後決議暫緩討論，婦聯會暫逃資產遭凍結命運。

黨產會委員表示，若兩週內仍未確定簽行政契約，將重啟討論是否對婦聯會祭處分，「沒辦法接受拖太久」。

黨產會指出，雷倩懇切地要求希望能再給予一段時間與內部溝通，衡酌雷倩處理本案展現的誠意，同意暫緩討論，但希望雷倩能在最快的時間內回應社會期待，黨產會會密切觀察後續情事發展，「如有需要，不排除加開臨時委員會討論。」

據了解，對於是否繼續寬限婦聯會，部分委員表達疑慮，認為婦聯會雖改選由雷倩擔任新主委，但三方協商，還牽涉婦聯基金會、聽障基金會、華興育幼院，這些財團法人目前仍由婦聯會前主委辜嚴倬雲擔任董事長，恐怕會對三方協商造成障礙。

黨產會主委林峯正表示，雷倩會中非常有誠意，也有一些現實上的困難，還未完成內部溝通；林並詢問黨產會委員，能否給雷倩一點空間、時間？黨產會委員則回應：「可以，但不能拖！」

同意給雷倩一點時間 但不能拖

針對委員上述質疑，林峯正轉述雷倩在協商會議中的說法表示，她會盡力與各基金會溝通。林也指出，黨產會、內政部已向雷倩表達，政府對三基金會董事會成員三分之一要由政府派員，立場不變，雷倩也表示接受。

黨產會副主委施錦芳表示，若三方協商成功，此案能處理的範圍，就包括婦聯會及婦聯基金會、聽障基金會、華星育幼院等四個組織。婦聯會能走入歷史，剩餘資產歸入婦聯基金會，而其他三基金會，則能透過董事會三分之一由政府派員，達到監督機制。

施錦芳指出，由於其他三基金會都是獨立的法人，若依「黨產條例」處分，黨產會目前僅能處理婦聯會的財產，沒有辦法直接監督另外三個基金會；若黨產會要處理三基金會，必須另外開案處理，且在認定上可能出現很多問題。

施錦芳表示，這也是為何黨產會明明有「黨產條例」可對婦聯會進行認定，外界卻認為此案是「歹戲拖棚」，黨產會半年來仍不厭其煩和內政部參與協商最主要的原因。

內政部民政司長林清淇表示，內政部前天允諾給予婦聯會一些時間，內政部將適時催促，「不會說昨天傍晚談好，今天就去催促。」