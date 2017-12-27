聲援李明哲 文大生繫黃絲帶

2017-12-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲三月遭中國逮捕，十一月被依「顛覆國家罪」判刑五年，侵害台灣公民人權及言論自由，為了聲援並喚起社會重視，文化大學學生昨發起「我們都是李明哲」串聯計畫，在樹上綁上黃絲帶祈福，高喊：「明哲無罪、望你早歸！」

李明哲妻子李凈瑜昨也到場，哽咽宣讀寫給丈夫的信，回想年輕歲月，感受刺骨寒風，但絕不放棄希望，並藉內容感謝聲援的文大學弟妹，表示追求理想勢必是一條坎坷的路，但絕對值得，否則人生無別種意義，語末留下依舊不知丈夫被關押在何處的無奈。

串聯計畫發起人楊姓學生表示，活動緣起除因李明哲夫婦都是文化校友，也盼透過活動回顧歷史，想像在白色恐怖時期有許多如同李明哲的政治良心犯受到責難，做出貢獻，才能疊加出如今人們口中的「人權」。

楊生說，李明哲並非在中國，而是在台灣發表言論，希望藉聲援學長的活動，喚醒眾人共同反思言論自由，目前已有台大、輔大、東華等校大學生主動聯繫表達支持，盼未來讓串聯聲援行動更加擴大。

多名串聯計畫參與學生昨日在文大校門前戴起李明哲面具，象徵「我們都是李明哲」；學生表示，如果無法解決中國非法逮捕審判，強冠顛覆國家政權罪名，剝奪台灣公民人身自由及言論自由，那未來任何人都可能遇到類似的事情，大家都可能是下一個李明哲。