姚文智批柯文哲 ８政策跳票

2017-12-27

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕宣布參選台北市長的民進黨立委姚文智昨舉行記者會，指台北市長柯文哲前天公布執政三週年施政報告，現場影片、動畫做得光鮮亮麗，但包括i-Voting在內，有八項政策跳票、食安等十四項不及格，金玉其外，「敗絮有沒有講清楚？」

柯：人家的批評都研究

柯文哲昨受訪回應，如果有人願意免費當研考會主任，還是要說聲謝謝。他表示，自己現在有個心態，不管對議會還是對媒體，人家批評都會拿去研究，還做表格、分門別類，如果是真的應該改的，就改一改；如果願意面對問題，會進步更快。

姚文智昨指出，柯文哲包括i-Voting、參與式預算、流行音樂中心、銀髮照顧和課後及寒暑假照顧等八項政策跳票；警政治安、食安十安、公車路線調整、解救血汗計程車、公辦都更、公私合營幼兒園、公共保母、道路統一挖補及食品安全政策等十四項政策不及格。

他指出，食安部分是市場改建、中小學營養午餐營養師增加，只能算「勉強有做、不及格」；少數及格的六項中，只有如家醫制度、在宅醫療等「和他專業比較有關係」的政策。

姚文智批評，柯文哲上任後，透露出喬事、威權保守心態，甚至說面對陳抗要築起高牆；五大案處理也是虎頭蛇尾，「白色執政是落漆保證，還是唬爛保證？」民粹討喜政治無法掩飾市政成績單的不足。

姚也提到，柯文哲近來獲得不少泛藍政黨支持，若藍、綠、白三家分晉，「柯到底是分裂藍營還是綠營，值得觀察」。