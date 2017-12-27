今年部會遭彈劾人數 教育部最多

2017-12-27

〔記者李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕監察院長張博雅昨上午率監委至行政院年度巡察，張博雅在致詞時指出，今年截至前天為止，監院共通過廿七件彈劾案，彈劾卅二人，大多是違反「公務員服務法」有關經營商業或投機事業的規定為主，共十二人；而被彈劾人數各機關排名以教育部及所屬機關八人最多，其次為國防部及所屬機關五人，再來是法務部及所屬機關兩人。

張博雅表示，希望各機關首長加強向所屬人員說明及宣導，避免讓民眾對公務員有不專心於公務，或紀律鬆散的不良觀感，從而嚴重損害政府的信譽。

昨天的年度巡察也意外引發行政院長賴清德與張博雅的交鋒、互酸對方。賴揆上午率各部會首長與會，下午因要參加蔡英文總統召開的經濟戰略會議，向監院請假；張博雅表示相當遺憾，「因為（賴）院長跑掉了，希望院長繼續答覆」。賴揆則表示，張博雅下午也不在行政院，「要不然張院長留下來，我也留下來！」

監委：軍紀面臨嚴峻挑戰

巡察結束後，張博雅召開記者會，探討巡察議題與相關部會回應狀況。監委陳慶財探詢軍紀相關議題時指出，國軍軍紀案件下滑，並非軍紀狀況已有明顯改善，而是國軍和人力精簡等背景有關，且第五屆監委提出國防調查報告，軍紀案件達六成以上，通過的軍紀案件糾正案高達九成以上，凸顯當前國軍紀律仍面臨嚴峻挑戰。

對此，國防部長馮世寬透過書面回應表示，監院調查所發覺之缺失，一定會努力改進，日後對於維護軍紀會更加努力，做出更好成績。

新南向吸引外資誘因不足

監委江綺雯則表示，新南向政策上路後，台灣提供來台投資的誘因仍嫌不足，經濟部投審會資料顯示，去年吸引馬來西亞等九國來台投資的金額僅二億二八六二萬美元，為近五年來最低，相較一○三年更大幅衰退六十七．六％，其中馬來西亞去年來台投資金額比前年大減七七六四萬美元（約廿三億元台幣）。

經濟部長沈榮津回應說，行政院長賴清德上任後即召開「加速投資台灣專案會議」，就投資環境的塑造、相關法規鬆綁、法令的解釋予以檢視及檢討。