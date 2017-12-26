不知李明哲關在哪 李凈瑜泣：連一封情書都寄不出去

2017-12-26

〔記者呂伊萱、鍾麗華／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國關押近十個月並判刑，至今未公開關押地點。李明哲救援大隊昨發起「寄卡片給明哲」，李明哲妻李凈瑜表示，李被判刑至今，她沒有收到任何起訴書或判決書，到現在也不知道李明哲被關押的地點，「我連一封情書都寄不出去」。

中國至今未公開關押地點

在向聯合國組織求援部分，人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧表示，聯合國人權委員會持續受理李明哲案，目前規劃於明年二月與李凈瑜一起到布魯塞爾，向聯合國人權委員會強迫失蹤小組報告案情。

李明哲救援大隊啟動「寄卡片給明哲」活動，台灣人權促進會秘書長邱伊翎與民進黨立委尤美女批評中國政府，迄未讓家屬得知執行地點，嚴重剝奪家屬的探視權、通信權與寄書等權利。尤美女表示，發起一人一信，要讓李明哲知道台灣ＮＧＯ沒有忘記此案，「我們永遠都在，直到他回台灣為止」。

李凈瑜表示，李明哲被判刑至今，她沒有收到任何起訴書或判決書，到現在也不知道李被關押的地點，「我連一封情書都寄不出去」，「我和全台灣一起看法庭直播的人知道的一樣多」，既已判刑，請給她通信權及探視權。

「請求國人給李明哲送暖」

李凈瑜哽咽地向國人請求，被囚禁的人最需要的是一份溫暖，如果大家不吝嗇，是否願意寫一封卡片問候以及祝福，給他一股暖流，讓李明哲在「異國」角落，知道有許多人正在關懷他。

由於李明哲被關押的地點不明，救援大隊將透過海基會轉交卡片。

李明哲母校文化大學學生，今天也將發起響應行動「首立校園李明哲樹—我們都是李明哲」，將在校宣講並綁黃絲帶一週，表達對李明哲事件的關心，及盼望學長早歸。

此外，行政院政務委員唐鳳上週透過視訊參與聯合國會議，中國外交部昨表示，台灣參與國際組織活動須遵照「一中」原則。陸委會則強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動，是我們的權利，也是義務，對岸無法在國際上代表台灣。